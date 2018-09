Dr. İbrahim Öztek, İlham Aliyev’i yılın devlet başkanı seçtiklerini belirterek, "İlham Aliyev arzu ederse bu ödülü kendilerine vermek isteriz" dedi.

Dr. İbrahim Öztek, yılın devlet başkanı olarak seçtikleri İlham Aliyev’e ödülünü takdim etmek istediklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Hatay’da gerçekleşen Aba Güreşleri’yle ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Öztek, "Aba Güreşleri muhteşem oldu. Bunu her şeyden evvel belirtmek isterim. Asya ve Avrupa ülkelerinin bir kısmını kapsayan misafirlerimiz oldu. 40 ülkeden, elbiseyle yapılan her spordan katılanlar oldu. Türkiye olarak 60 kilo ve ağır sıklette şampiyon olduk. 5 sıkletten 2’sini Türkiye kazanınca, Türkiye takım halinde 1. oldu. 2.’liği Gürcistan, 3. sırayı da Beyaz Rusya aldı. Katılım çok iyi oldu bu sefer. Dünyadaki Türk spor camiasını yakından tanıdığım için seve seve koşarak geliyorlar Aba Güreşleri için. Hakemlere de 3 ay seminer verdik, hatayı en aza indirmek için. Bunun yanı sıra en büyük pay Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ındır. Onun büyük gayretleri vardır. Bu işin can suyunu veren, Aba’ya can verenlerin başında Lütfü Savaş vardır" diye konuştu.

"Kitabımı Azerbaycanlı kardeşlerim bastı"

Anadolu Aydınlar Ocağı olarak projeler geliştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Anadolu Aydınlar Ocağı olarak, Azerbaycan’la, Orta Asya’daki Türk devletleriyle projeler üretiyoruz. Bu projelerden birisi Türkiye-Azerbaycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi’dir. 1 millet 2 devlet düşüncesi kapsamında yaptığımız işler kardeşlikten daha ileriye gittiği için biz buna Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi dedik. Burada 3 tiyatro oyunu oynadılar. Bunlardan bir tanesi Ermeniler’in Türkler’e karşı yaptığı soykırımla ilgili, soykırım tarihinin destanı isimli bir oyundur. Burada Ermeniler’in yaptığı katliamlar ve soykırımlar konu alındı. Başta da Hocalı Soykırımı’nı konu aldılar. Burada önemli olan olaylardan birisi, Haydar Aliyev Fon’unun Asbaşkanı Leyla Aliyeva’nın Hocalı’ya Adalet çerçevesinde uluslararası verdiği bir savaş vardı. Biz bu savaşta onun yanında, savaşı bütün dünyaya duyuracak çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili benim yazdığım kitaplar var: 100. Yılında Ermeni Sorunu ve Hocalı Soykırımı kitapları. 2. kitabımı Azerbaycan’daki kardeşlerim basmak istedi ve bastılar. Her 2 kitabın da galası Bakü’de yapıldı" ifadelerini kullandı.

"İlham Aliyev gereken cevabı vermişti"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in çok önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Öztek, "İlham Aliyev’in Türk Devlet Adamı olarak yaptığı çalışmalar bizim için ilham kaynağıdır ve bütün Türk devletleri için ilham kaynağı olmalıdır. Yapmış olduğu çalışmalarda Türkiye-Azerbaycan arasında 1 millet 2 devlet kapsamında, Prag’da önemli bir işe imza atmıştır. Prag’da doğu ülkelerini dile getiren çalışmalar sırasında Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, Türkiye aleyhine konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalar rahatsız edici şekildedir. Burada da İlham Aliyev kalkıp, ’Burada Türkiye yoksa, Türkiye’yi temsil eden Başkan yoksa ben varım. Sizi bu tür konuşmalardan men ederim’ diyerek gereken cevabı vermiştir. Bu çok önemli bir gelişmedir. Cumhurbaşkanlarımızın birlikte yaptıkları hareketleri görüyoruz. Bizim candaşlık projemiz kapsamında diğer dünya liderlerini kıskandıracak şekilde birbirlerine sarılıyorlar, birbirlerini kucaklıyorlar. Bu çok önemli bir olaydır ve örnektir" açıklamasında bulundu.

"Bu önemli günde ödülünü vermek isteriz"

Aliyev’in iksitadi çalışmalarının da altını çizen Öztek, "Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in iktisadi kalkınmalar çerçevesinde yaptığı çalışmalar, İpek Yolu’na canlılık getirmesi, TANAP projesi gibi doğrudan doğruya projeler çok önemlidir. Anadolu Aydınlar Ocağı olarak karar aldık. Bu karar neticesinde en mükemmel, en çalışkan, yılın devlet adamı olarak İlham Aliyev’i seçmeye karar verdik. İlham Aliyev lütfederlerse biz bu kararımızı birkaç ay evvel kesinleştirdik. 15 Eylül tarihi Kafkas İslam Ordusu Hareketi’nin, Azerbaycan topraklarını düşman İngiliz, Rus ve Ermeni’den temizlediği gündür. Biz İlham Aliyev’e vereceğimiz bu ödülü, Kafkas İslam Ordusu Hareketi gününe denk getirecek şekilde vermek istiyoruz. Kendileri de lütfederlerse bu ödülü takdim etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.