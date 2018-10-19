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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'Andımız' ve 'Ara Güler' yorumu

Danıştay’ın Öğrenci Andı’nı kaldıran hükmü iptal etmesi konusuna değinen ünlü tarihçi Prof.

Danıştay'ın Öğrenci Andı'nı kaldıran hükmü iptal etmesi konusuna değinen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp" dedi.



Mektebim Okulları Silivri Kampüsü'nde düzenlenen 'Dünden Yarına Tarih Konuşmaları' etkinliğine konuk olan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Danıştay'ın Öğrenci Andı'nı kaldıran hükmü iptal etmesi konusu ilgili değerlendirmede bulundu. Ortaylı, "Andımız herhalde geri gelecek, yok gelmeyecekti. Öyle şeylere dokundurtmak ayıp” dedi.



"Son zamanlarda hasta ve yorgundu"


Geçtiğimiz Çarşamba günü kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Usta Foto Muhabiri Ara Güler ile aralarındaki dostluğa da değinen Ortaylı, "Biz Ara Gürel ile onun son 10 yılında ahbaptık. Kendisi son zamanlarda hasta ve yorgundu, haftada 3 kez diyalize giriyordu, yürüme güçlüğü çekiyordu. Ama beyni çok iyi çalışıyordu, espri yapıyordu, doyulmaz biriydi. Birlikte fotoğraflarımız, anılarımız var çünkü çok sık görüşüyorduk" diye konuştu.

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