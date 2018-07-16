Dr.Mehmet İşbir; eczacının, kendi eczanesine sahip olduğu durumda bile, araştırmaktan vazgeçmemesi talebine dikkat çekti. İşbir; "Eczacıya her gün yeni bir yükseltme gereklidir. Araştırma, artık üniversiteler dışında; ilaç fabrikalarında, şahsi veya hastane eczanelerinde, ilaç pazarlama departmanlarında ilaç yapılabilmektedir. Böylece; eczacı, yetenek ve bilgisini yükseltme olanağını kaybetmemiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Prof.Dr. İşbir, yüksek öğrenim seçeneklerinin adaylar tarafından tartışıldığı tercih döneminde; Eczacılık eğitimini düşünen veya alana ilgi duyan adaylara, katıldığı bir röportaj aracılığıyla tavsiyelerde bulundu.

“Eczane similatörü ile araştırma eğitiminden faydalanacaklar”

Girne Amerikan Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nin henüz, üç yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet İşbir, "eğitimine devam edenler ile birlikte yeni öğrencilerimiz; yeni kurum laboratuarlarımız, yeni eczacılığa yönelik teknolojik ürünler ve önümüzdeki akademik dönemde, modern bir eczane similatörü ile araştırma eğitiminden faydalanacaklar." dedi.

"Kariyer; hayalin ulaşma anıdır"

Kariyer hedeflerinin ulaştığı son noktayı da değerlendiren ve kariyerin, "hayalin ulaşma hali" olduğunu niteleyen GAÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehmet İşbir; "Kariyer; bir kişinin ulaşmak istediği, hayallerini gerçekleştirmek istediği hedefe varmak için yaptığı çalışmadır. Eczacılık söz konu ise; bir eczacı, hastalara karşı yaklaşımında, elinden geldiğince onlara yardım ederse, bu bile çok önemli bir kariyedir. Onun için, eczacılığı tercih edecek adaylar, bunları mutlaka göz önüne almalılardır. Eczacılığı seçmiş olan öğrencilerin, kariyerlerine akademisyen veya sektör çalışanı olarak devamına yönelik kararlarını da, iyi düşünmeleri gerekir. Her ikisi de aslında, eczacıya her gün yeni bir yükseltme katacaktır.

“Eczacılık sonu olmayan yeniliklere açık bir daldır”

Eczacılıkta akademisyenlik hayat boyu devam eder. Özel veya kamu sektöründe ise; hastalar ile olan diyalogun artar, eczaneni güçlendirirsin. Zamanla da; insanlara nasıl daha iyi yaklaşırım? Onların, iyi olması için, daha iyi neler üretebilirim?” diyerek sözlerini sonlandırdı.