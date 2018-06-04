Prof. Dr. İskender Pala Küçükçekmecelilerle buluştu

Vatandaşların aileleriyle keyifle vakit geçirdiği alandaki etkinliklere,Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösteriyor. Ünlü isimlerin sohbetleriyle renklenen programa, Prof. Dr. İskender Pala “Yunus Emre” konulu söyleşiyle konuk oldu.

Şiirlerle Yunus Emre konuşuldu

Sırrı Er’in Yunus Emre şiirleri okuduğu gecede, Prof. Dr. İskender Pala’da Yunus Emre’nin hayatından kesitler sundu. İskender Pala, “Yunus Emre bizim bütün medeniyetimizi kucaklayan bir insandır. Onun yazdığı şiirler, ilahiler laf olsun diye yazılıp bestelenmemiştir. O bu şiirleri de ben ne iyi şairim diye yazmamıştır. Bizler anlayalım diye yazılmıştır. Şarkı dinler gibi ilahi dinleyeceksek gidip bir başka şarkı dinleyelim. Önemli olan ne mesaj verdiğini anlayabilmektir” dedi.

Başkandan birlik mesajı

Etkinlik boyunca yöresel çadırları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Ramazan bereket, paylaşma ayı. Bizler her akşam bu alanda daha fazla kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme fırsatı bulduk. Rabbim bu birliğimizi daim etsin. Alanımıza, etkinliğimize teşrif eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.