Teknik heyetle birlikte binaları tek tek incelediklerini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Özgen, "Belediyenin aldığı bir takım tedbirlerle mevcut binalar göçme öncesi güvenlik durumunu olduğu gibi koruyor. Hiçbir olumsuzluk yok" dedi.

Beyoğlu Sütlüce’de geçtiğimiz hafta aşırı yağış sonrası meydana gelen toprak kaymasından sonra bir bina çökerken, çevrede bulunan bazı binalarda risk ortaya çıkmıştı. Beyoğlu Belediyesi ve üniversitelerin öncülüğünde oluşturulan teknik heyet, olay sonrası bölgede zemini ve boşaltılan binaları inceledi. Bölgede yapılan teknik incelemenin ardından düzenlenen basın toplantısıyla binaların durumu ile ilgili bilgi verildi.

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Turan, olayın ardından yaşanan süreci anlatarak, "Geçen hafta üzücü bir olay yaşanmıştı. Olay sonrasında Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve Kaymakamlığımızla beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda bugüne geldik. Önce arazilere dolguları yaptık ve Cuma günü itibariyle arazide teknik raporları hazırlanmak üzere teknik arkadaşlarımız gerekli tatbikatları yapmışlardır. Bugün hocamız ve teknik heyetle beraber bütün binaları tek tek gezdik" dedi.

"Hiçbir olumsuzluk yok"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Özgen, teknik heyetle birlikte yaptıkları incelemeleri anlatarak, "Ben belediyedeki teknik arkadaşlarla birlikte bütün sahayı, tek tek binalara girerek inceledik. Gördüğüm şu; Belediyenin aldığı bir takım tedbirlerle mevcut binalar göçme öncesi güvenlik durumunu olduğu gibi koruyor. Tek tek binalara bakarsak ilk bina Çetin apartmanına girdik. Orada hafif bir derzde açılma olmuş. Böyle binalarda olağandır. Bir sorun yok. Binanın projesi mühendislik hizmeti de aldığı için kaydadeğer bir olumsuzluk gözlenmiyor. Böylesi binalarda eğer bir sorun varsa duvarlarda çatlak olur, kirişler çatlar, fayanslarda ayrılma olur. Hiçbir olumsuzluk yok. Dolayısıyla şu haliyle binanın iskan edilmesinde bir sorun görünmüyor" diye konuştu.

Bir başka binada yaptıkları incelemeyi anlatan Prof. Dr. Özgen, "Göçmeden etkilenmesi beklenen bir üstteki Mavi Haliç binaları var. Onlarda da bir sorun yok. Orada da tüm daireleri tek tek gezdik. Dediğim gibi böylesi binalarda olumsuzluk olursa önce bir takım çatlaklar olur. Fayanslar ayrılır. Hiçbir ayrılma olumsuzluk yok. Binanın kendinden kaynaklanan bazı sorunlar var. Biz bunları belediyedeki arkadaşlarla birlikte denetimlerimizi sürdüreceğiz. Bunlar mühendislik hizmeti alan binalar" dedi.