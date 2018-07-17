Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: “Afet sayısı 3 kat artmış durumda”

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu, “Marmara’da beklenen deprem kabul edilemez, yönetilemez bir risk oluşturuyor. 60’lı yılları 90’lı yıllara karşılaştırırsanız afet sayısı 3 kat artmış durumda” dedi.

150’nci kuruluş yıldönümü kutlanan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde, 1863 yılında meteoroloji rasathanesi olarak kuruluşuna ithafen 150’nci yıl etkinlikleri kapsamında konferans verildi. İklim değişikliği konusunda mevcut bulgular ve yeni konular hakkında yapılan konferansa Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ile İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

“Marmara’da beklenen deprem kabul edilemez, yönetilemez bir risk oluşturuyor”

Afet yönetimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Şu anda Marmara’da beklenen deprem kabul edilemez, yönetilemez bir risk oluşturuyor bize. Bizim bunu azaltmamız ve yönetilebilir bir seviyeye indirmemiz lazım. Afet yönetiminin amacı budur. Türkiye’de afet yönetimi, afet olsun arayıp kurtaracağız mantığı vardır” dedi.

“7-8 yıl sonra su potansiyelinin hepsini kullanma gereği duyacağız”

Türkiye’deki su tüketimine dikkat çeken Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “2012 yılında 44 milyar metre küp su kullanıyoruz yılda. Türkiye’nin su potansiyeli 112 milyar küp. 2023 yılında 112 milyar küp su kullanma oranı olacak. Yarısını kullanırken her gün kuralık var diye ağlıyoruz. 7-8 yıl sonra tüm suyun hepsini kullanma gereği duyacağız. Yağmurlu su toplayamıyoruz. Bir porsiyon kebap 15 ton su, su israfı gıda da çok büyük. 2 dilim ekmek çöpe atın 2 buçuk ton su. Sanal sudan haberimiz yok. Tarımda da haberimiz yok. Dış ticarette de su açığı veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye kıyılarında su seviyesi yükseliyor’

Son yıllarda meydana gelen yağışların altını çizen Kadıoğlu: “Şu anda Türkiye’nin kıyılarında su seviyesinin yükselmesinden dolayı bütün sularda tuzlanma var. Tabi şimdi yağışların tipi değişiyor" ifadelerini kullandı.

“30 yılda afet sayısı 3 kat artmış”

Doğal afetlerin yıllara göre artış gösterdiğini belirten Kadıoğlu: “60’lı yılları 90’lı yıllara karşılaştırırsanız afet sayısı 3 kat artmış durumda. Ekonomik kayıplar 9 kat, sigorta kayıplar 15 kat artmış durumda. Geçen sene dolu yağışından sonra sigorta şirketleri meteoroloji mühendisleri almaya başladı. Mühendisler başladılar dolu tahmin yapmaya” dedi.