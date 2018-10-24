Prof. Dr. Özer Ergün, “Tarif üzerine mantar toplamak büyük risk”

Doğada yetişen mantarların tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vak'alarına ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özer Ergün, toplumda mantarla ilgili var olan yanlış bilgi ve bilgi eksikliği nedeniyle zehirlenme olaylarının arttığını ifade ederek, “Tarif üzerine mantar toplamak büyük risk” dedi.

İlkbahar ve Sonbahar aylarında yağışın bol olmasıyla birlikte doğada bol miktarda yetişen mantarın bilinçsizce toplanıp tüketilmesinin insan hayatını riske attığı konusunda uyarılarda bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, hangi mantarların zararsız olduğunu tarif üzerinden anlatmanın yeterli olmadığını söyleyerek, “Toplumumuzda doğada yetişen mantarları toplama alışkanlığı var. Ancak doğada, dağda, bayırda yetişen mantarları rastgele toplayıp, yemek ölüme neden olabilir” dedi.

“En güvenilir mantar, kültür mantarlarıdır”

Mantarı zararlı ve zararsız olarak ayırt etmenin çok güç olduğunu söyleyen Ergün, şu uyarılarda bulundu: “Doğada yetişen mantarları toplamak ve tüketmek büyük risk. O nedenle zararsız mantarları tarif üzerine toplamak ve hangilerinin zararsız olduğunu anlatmak bu aşamada yeterli olmayacaktır. Ayrıca bir mantarın zehirli olup olmadığı hakkında çeşitli yanlış bilgiler var. Gümüş kaşıkta iz bırakan, salyangozların ve hayvanların yemediği mantarların tüketilebilir olduğuyla ilgili bilgiler doğru değildir. En güvenilir mantar, kültür mantarlarıdır. Bu açıdan bilinen ve güvenilen marketlerden alınan bütün kültür mantarlarının her çeşidi rahatlıkla yenilebilir.”

“Zehirlenme belirtisinde mutlaka doktora gidilmeli”

Mantar zehirlenmelerinde hangi belirtilerin baş gösterdiğini sıralayan Ergün, ”Mantar zehirlemesi; mide bulantısı, terleme, halsizlik, baş dönmesi, göz kararması, kusma, ishal gibi belirtiler verir. Zehirlenme koma haline kadar götürebilir. Böyle zehirlenme durumlarında hiç vakit kaybetmeden doktora başvurmak ve acil durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından kesintisiz hizmet veren 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni ( UZEM) aramak gerekir. Önemli bir diğer noktada da mantarların soframıza gelmeden önce çok iyi yıkanması gerektiğidir. Aksi tekdirde kültür mantarları bile mikrobiyolojik açıdan zehirlenmeye yol açabilir” dedi.

Mantarı hangi koşulda kimlerin tüketmemesi gerektiği konusuna da değinen Ergün, “Her gıdada olduğu gibi mantarlarda da vücuda yararlı mineraller, besin elemanları var. Ancak mantar, çok besleyici bir gıda maddesi değildir. Dolayısıyla ne olduğu bilinmeyen mantarlar tüketilerek hayati riske girilmesin. Bunun yanı sıra toksit ilk olarak karaciğeri vuruyor. Bu nedenle karaciğer ve gut hastalığı olanlar mantar tüketimine dikkat etsinler ya da hiç tüketmesinler” diye konuştu.