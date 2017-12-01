Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, engelliliğin toplumsal boyutuna dikkat çekerek, "Engellilik sadece bireysel bir problem değil toplumsal bir problemdir" dedi.

Gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız adına Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Dünya Engelliler Gününün, engelli vatandaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı bizlere hatırlatması, toplumda farkındalık oluşturulması ve en önemlisi de onların sorunlarını sıkıntılarını bizlere yeniden ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığına değinen Rümeyza Kazancıoğlu, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u, ülkemiz nüfusunun ise yaklaşık yüzde 12,3’ünü engelli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Bu rakamlar, çoğu zaman bireysel bir sorun olarak algıladığımız engelliliğin aslında toplumsal bir sorun olduğunu bizlere göstermektedir. Ayrıca engellilik durumu sadece kişiyi değil ailenin pek çok ferdini de etkilediğini düşündüğümüzde karşımıza daha büyük ve ciddi bir tablo çıkmaktadır. Bu yüzden engelliliği toplumsal bir sorun olarak ele alıp engellileri ve ailelerini bir bütün olarak değerlendirerek çözümler üretmemiz gerekmektedir. Engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu unutmamalı ve onların umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamaya çalışmalıyız. Çünkü o bireyler tek başlarına değildirler. Onlarında bir ailesi, bir toplumu var. Biz kendimizi onlarla yaşamaya alıştırmak, onları biraz daha iyi dinlemek ve onlar için ne yapabiliriz diye gayret etmek durumundayız "ifadelerini kullandı.

“Sağlıkçılara büyük görevler düşüyor"

Engellilerin toplum tarafından dışlandığını, yok sayıldığını, ihmal edildiğini ve onlara kötü davranıldığını ifade eden Kazancıoğlu, "Hem insan hem de bir sağlıkçı olarak bu durum karşısında derin üzüntü duyuyorum. Toplumla iç içe olan biz sağlıkçılara engelli kardeşlerimizi teşvik etmek, onlara yardımcı olmak, sağlık hizmetinde öncelik vermek, motive etmek ve toplumda farkındalık oluşturulmasını sağlamakla ilgili olarak büyük görevler düşmektedir. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, tıbbi sıkıntılarında da yanlarında olabilmek için elimizden geleni yapmalıyız. Öte yandan bu hassasiyeti gösteren öğrencilerim adına da çok memnunum. Onların gençken bu hassasiyetleri kazanmış olmaları ve yapılabileceklerini şimdi başlatmış olmaları bizler için çok önemli. Aramızda değişik kuruluşlardan sporcularımız ve kardeşlerimiz var. Bugün onların performanslarını izleyeceğiz. Bununla birlikte aslında onların ne kadar da hayatın içinde olduğunu göreceğiz" dedi.

"Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz"

Engelli bireylerin birçok çevresel faktörlerle de karşılaştıklarını ifade eden Kazancıoğlu bu konuyla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu: "Engelli bireyler kendi ev düzenlerini belki kurabiliyor. Aileleri, onlara yaşayacakları bir ortam hazırlıyor. Fakat onların her şeyden önce dışarıya çıktıkları zaman çevresel faktörlerden kaynaklı engelleri yenmeleri gerekiyor. Onlara engel olacak çevresel engellerle ilgili olumlu gelişmeleri hep beraber gözlemliyoruz. Ancak bizler engelli dostu hastaneler ile onların hayatlarını kolaylaştırıcı bir takım öğeleri kazanmalarını istiyoruz. Eğitim-öğretim aşamasında öğrencilerimize, engelli dostlarımıza ulaşabilmeleri için, ihtiyaç duydukları işaret dili ve diğer bir takım dersleri ya da konuları seçmeli ders olarak vermeye çalışıyoruz. Tüm bunları birlikte yaşamayı becerebilelim ve bu konuda daha iyiye doğru gidelim diye yapıyoruz."