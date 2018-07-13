Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:53

Prof. Dr. Saydam: “Her biri kendi çapında birer KOBİ”

KAÜ Rektör Yardımcısı Serdar Saydam, kooperatiflerin iflas etmemeleri ve daha iyi yönetilebilmeleri için Kooperatif İşleri Dairesi ve Kooperatifler Mukayyitliğine önemli yasal görevler düştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Saydam: “Her biri kendi çapında birer KOBİ”

13 Temmuz 2018 11:53


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Saydam, KKTC’nde kooperatifler ve kooperatifçilik üzerine önemli açıklamalarda bulundu.


Prof. Dr. Serdar Saydam “Bilindiği üzere KOBİ (Küçük, Orta Boy İşletmeler) kavramı ve KOBİ ölçeği ülkeden ülkeye değişmektedir. Küçük şahıs işletmeleri veya küçük aile işletmeleri KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan konuya baktığımızda, KKTC’deki tüm işletmelerin KOBİ olduğu görülmektedir. Buna Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler) de dahildir. Kendine özgü bir işletme modeli olan ve KKTC’de geçmişi 1909’lara dayanan Kooperatifler KOBİ değil midir? KOBİ’ler sadece özel teşebbüse ve özel sermayeye ait olamayacağına göre; toplumsal dayanışmaya, bireylerin maddi ve manevi güçlerini birleştirmelerine ve ortak paylaşım esasına dayanan ve sosyal sermayeye ait olan Kooperatifler de birer KOBİ’dirler” dedi.


“Kıbrıs’ta kooperatifçilik İngiliz sömürgesi zamanında teşvik edildi”


“Kooperatifçiliğin Kıbrıs gibi İngiliz Sömürgesi olan bir ülkede, Sömürge İdaresi tarafından teşvik edilip başlatılması dikkat çekicidir. Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge İdaresi tarafından, kendi iç dinamiğiyle değil, yukarıdan aşağıya bir kapitalistleşme süreci uygulanmıştır. Bu gelişim süreci doğal olarak sömürge bir ülke olarak Kıbrıs’ta yapısal değişikliklere de yol açmıştır. Nitekim "yukarıdan aşağıya kapitalistleşmeye paralel olarak "ticari tarım" geliştirilmiş ve kırsal kesimin kooperatifler aracılığıyla pazara yani piyasa ekonomisine açılması sağlanmıştır. Kıbrıs’ın içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar bu sürecin yaşanmasına neden olmuştur.


Saydam konuşmasının devamında Mevcut mevzuata göre kooperatifler, tarımsal üretimden sanayi üretimine, perakende pazarlamadan toptan pazarlamaya, ithalat ve ihracata, konut inşaatından ödünç para alıp ödünç para vermeye, kredi, finans, icar-satış ve bankacılık işlemlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedirler.


Kobilerin ortak amacı, ister Kooperatif Limited Şirket olsun, ister Özel Aile Şirketi Limited olsun büyük ölçekli üreticiye karşı küçük ölçekli üreticiyi korumak ve istihdam yaratıp işsizliğe çare bulmak, piyasada denge unsuru olmak diye özetlenebilir ”dedi.


“İkinci bir kooperatif kongresinin yapılmaması ise büyük bir eksikliktir”


Saydam konuşmasını “1984 yılda yapılan Birinci Koopratifçilk Kongresi’nden sonra İkinci bir kooperatif kongresinin yapılmaması ise büyük bir eksikliktir. Yıllar önce Sanayi, Ticaret ve Kooperatfiler Bakanlığı varken günümüzde Kooperatifler bakanlık düzeyinde temsil edilmemektedir. Sanayi, ticaret gibi ekonominin üçüncü ayağı olan kooperatiflerin bakanlık düzeyinde ele alınmaları gerekmektedir. Eskiden olduğu gibi ilkokuldan başlayan kooperatifcilk eğitimi tekrar gündeme getirilmeli, kooperatiflerin ekonomimizin temel taşlarından biri olduğu unutulmamalıdır” diyerek sonlandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç