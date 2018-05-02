Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 11:17

Prof. Dr. Şükrü Yazar, bedenin estetik matematiğini anlattı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Şükrü Yazar, bedenin estetik matematiğini anlattı

02 Mayıs 2018 11:17

Dr. Şükrü Yazar, altın oranın estetik ve güzelliğe olan yansımasını açıkladı.



İnsan vücudunun boyut ve format açısından büyük bir çeşitlilik gösterdiğini dile getiren Dr. Şükrü Yazar, altın oranın estetik ve güzelliğe olan yansımasını açıkladı.



Altın oran hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şükrü Yazar, altın orana evrende birçok varlıkta olduğu gibi, insan vücudunda da rastlamanın mümkün olduğunu belirtti. Altın oran; kısa parçanın uzun parçaya olan oranının, uzun parçanın tüm çizgiye olan oranına eşit olduğu; bir çizginin iki eşit olmayan parçasının oranını ifade eder’’ dedi.



Güzelliğin en önemli ölçütlerinden


Sanatçılar, bilim adamları ve tasarımcıların, eserlerini ortaya koyarlarken insan bedeninin altın orana göre belirlenmiş olan ölçülerinin başlıca ilham kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yazar, ’’Bu oran, yüz ve bedendeki güzelliği belirleyen en önemli unsurların başında gelir. Galaksilerin spiral yapısından istiridyenin kabuğuna kadar evrenin ve doğanın her yerinde altın oran vardır. Altın orana uygun olan insan vücudu karşı cins tarafından daha ilgi çekici bulunmaktadır’’ şeklinde konuştu.



Estetik cerrahide fiziksel kusurları gidermek için dokuların organların fonksiyonlarını ve anatomik yapısını korumanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yazar, her insan için estetik ölçülerin parmak izi tamamen kişiye özgü ve biricik olduğuna, arzu edilen estetik sonuçlara ulaşmak için önemli olanın estetik çizgileri kişiye özgü olarak oluşturabilmek gerektiğine vurgu yaptı.



Güzelliğe yakınlaştıran adımlar


Prof. Dr. Yazar, her insan için altın oranı sağlamanın farklı işlemler ve operasyonlar ile mümkün olduğuna dikkat çekerek, burun, çene, kaşlar, göz ve hatta burun deliklerinin bile bu orana göre yeniden şekillendirilebildiğini, böylece kişinin kendi yüz hatlarıyla uyumlu bir şekilde en iyi oranlara yakınlaştırıldığını belirtti.



Prof. Dr. Yazar, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Estetik operasyonların, dönemin estetik trendlerine uyum sağlamak ya da beğenilen bir kişinin burnunun veya dudağının görünümünü taklit etmek yerine, kişiye özel olarak planlanması önemli. Bu şekilde planlanan estetik operasyonlar kişiyi kendi hatlarıyla uyumlu doğal bir güzelliğe kavuşturur. Her yüzde, birebir altın oranı elde etmek mümkün değil, bu noktada önemli olan kişiye özgü olarak altın orana en yakın sonuca ulaştıracak değişiklikleri elde etmektir.’’




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    23°C
  • Cuma
    Sisli
    25°C
  • Cumartesi
    Sisli
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç