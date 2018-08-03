Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi yenilenen hekim kadrosuyla hizmetlerine devam ediyor.

12 farklı alanda uzman personeli, teknolojik imkânları, gelişmiş tanı ve tedavi metotları ile hizmet veren Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi, vatandaşlara hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Ataşehir Belediyesi’nin kurulduktan sonra ilk projelerinden olan Türkan Saylan Tıp Merkezi, kadrosunu büyüterek ve yenileyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi kısa bir aradan sonra Dahiliye polikliniğinde Uzm. Dr. Kenan Kopuz, Biyokimya bölümünde Doç. Dr. Osman Metin İpcioğlu, Radyoloji bölümünde Abdurrahman Enis Aykanat ve Uzman Aile Hekimi Orhan Buzcu ile hizmetlerine devam ediyor. Merkezin Diş Hastalıkları Polikliniği’ne ise Dt. Yasemin Pipanlar, Dt. Mehmet İlker Avan ve Dt. Günay Kevser katıldı.

Vatandaşlar tarafından en fazla diş tedavisi için başvurulan Tıp Merkezinin, yoğun ilgi gören diş protez hizmeti de kısa bir aradan sonra devam etmeye başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tüm çalışan, emekli vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklar Prof. D.r Türkan Saylan Tıp Merkezi’nden hiçbir ücret ödemeden yararlanabiliyor. Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar ise tıp merkezinden asgari bir ücret ödeyerek yararlanabiliyor.

Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde; Diş Sağlığı, Dahiliye, Cildiye, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Radyoloji, Aile Hekimliği, Göz, Acil ve Kulak- Burun-Boğaz branşlarında hizmet sunulurken Portör ve Evlilik Öncesi Danışmanlık alanlarında da hizmet veriliyor.