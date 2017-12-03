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03 Aralık 2017 11:38

Prof. Dr. Türkmen, Müzik Akademisi’ne konuk oldu

Akademisyen Prof.

Prof. Dr. Türkmen, Müzik Akademisi’ne konuk oldu

03 Aralık 2017 11:38

Dr. Uğur Türkmen, Küçükçekmece Belediyesi’nin Müzik Akademisi’nde düzenlediği söyleşide öğrencilerle buluştu.


Prof. Dr. Türkmen, toplumun gelişiminde müzik eğitiminin önemi konulu söyleşide Küçükçekmecelilerle bir araya geldi. “Toplumun Değişiminde ve Gelişiminde Müzik Eğitiminin Rolü” konulu söyleşide Prof. Dr. Türkmen, Türkiye’de toplumu değiştirecek gerçek bir sanat gücünün olduğunu ifade ederek, “Ancak bu güç etkili olarak kullanılmıyor. Şehir yönetimi, şehir halkı, iş dünyası ve turistler göz önünde tutularak, sanat, bir bölgeyi marka yapabilmek için etkili olarak kullanılmalı” diye konuştu.



“Müzik akademisi bir stratejidir”


Küçükçekmece’nin marka olabilmesi için sanata ve müziğe ihtiyacı olduğunu belirten Prof. Dr. Türkmen, ilçe sakinlerinin bu anlamda şanslı olduğunu söyleyerek, “Mutlaka mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan yararlanın. Dünyada şehirler markalaşmak zorunda. Eğer siz bir ilçede yaşıyorsanız, markalaşırsanız dünya ile yarışabilirsiniz. Çünkü artık herkes akıllı. Müzik Akademisi bir stratejidir. Bunun kıymeti daha sonra ortaya çıkacaktır” dedi.




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