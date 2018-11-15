Prof. Dr. Uğur Batı ve Deniz Bayramoğlu'ndan Üzgün İnsandan Özgür İnsana raflarda

Dr. Uğur Batı ve Deniz Bayramoğlu'nun pek çok disiplinden faydalanarak insanın fabrika ayarlarına ilişkin olağanüstü konulara girdikleri, sıra dışı cevaplar verdikleri kitapları Üzgün İnsandan Özgür İnsana raflarda yerini aldı.

Uğur Batı ve Deniz Bayramoğlu'nun insan, umutsuzluk, ikna, bilinçaltımız, sürü davranışı, algı, zaman, sadakat, cazibe, umut, arzular, tüketim, metalaşma, erdem ve daha pek çok kavram üzerine sorular sorup yanıtlar aradıkları kitapları Üzgün İnsandan Özgür İnsana, Destek Yayınları'ndan çıktı.

Kitapta, iknanın anatomisi, karar bilimi, karar anı, puslu mantığımız, neden irrasyonel ve sabırsızız, sürü davranışı, insan nasıl bu kadar kolay aldanıyor, anın cazibesi, bilinçli farkındalık, iyilik ve kötülük gibi olgular yazarların çarpıcı bir üslupla tartıştığı konular arasında yer alıyor. Yazarlar okurlarını insan, beyin, özgür irade, iyilik, kötülük, mutluluk, ikna bilimi, geleceğin lideri, irrasyonalite, başarı, keşfedicilik gibi konularda farklı bakış açıları geliştirmek adına farklı sorular sormaya yöneltiyor. Mantık dışı olmak, cehalet, hayat ve plasebo etkisi, insan türünün narsistik umutsuzluğu, aldatıcılık, dolandırıcılık, puslu mantık, sosyal medya etkisi, kadın ve erkek beyni, tutku, aşk, bağlılık gibi konular kitapta ayrı başlıklarda ele alınıyor.

Seçimlerinizde gerçekten özgür müsünüz, sürü psikolojisi karar verirken bizim için ne kadar önemli, insanın yaşama devam etme motivasyonu nedir, niçin güce yöneliyoruz gibi pek çok soruya onlarca başlık altında cevap vererek, Uğur Batı ve Deniz Bayramoğlu Türkçe yazında bu hususta özgün bir alan yakalıyorlar. Bunlar gibi pek çok çarpıcı konuyu bol örnek, pek çok durum analizi ve hikâyelerle çarpıcı irdeliyor.