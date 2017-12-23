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23 Aralık 2017 12:34

Prof. Dr. Ziya Selçuk: “Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı”

Prof.

Prof. Dr. Ziya Selçuk: “Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı”

23 Aralık 2017 12:34

Dr. Ziya Selçuk, eğitimin insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktığını belirterek, artık piyasaya göre yönelim gösterdiğini söyledi.


İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu Aydın Düşünce Platformu’nun bu ayki toplantısı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. “Dünya’da ve Türkiye’de Eğitim Eğilimleri: Eğitimdeki Fırsatlar, Riskler ve Dönüşüm” başlığının masaya yatırıldığı ve bu bağlamda eğitimdeki yönelimlerin ele alındığı toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Eski Başkanlarından Dr. Ziya Selçuk,


“Eğitimin artık piyasaya göre yönelim gösteriyor” dedi.


Eğitimdeki eğilimlerin gidişatıyla ilgili konuların konuşulduğu platformda akademisyenler bir araya geldi. Çok hızlı değişen ve dönüşen bir alan olan eğitimdeki eğilimlerin Türkiye’ye yansımalarının nasıl olacağı ele alındı. Bu bağlamda eğitim alanında Türkiye’nin önündeki tehditler ve fırsatların neler olabileceği konuşuldu. Eğitimdeki sorunlara çözüm önerilerinin de ele alındığı platformda dünya devletlerinin eğitim eğilimleri ile Türk eğitim sistemindeki eğilimler karşılaştırmalı olarak sunuldu. Üniversitelerin para kazanma kaygılarının yanı sıra insanın ve medeniyetin özü ile ilgi vazifesini ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Ziya Selçuk eğitimdeki eğilimlere, ekonominin eğitim üzerindeki etkisi üzerinden değindi.


“Eğitim piyasaya göre yönelim gösteriyor”


Eğitimdeki eğilimlerin Türkiye’ye yansımalarının neler olabileceğin konusuna değinen Dr. Ziya Selçuk, “Eğitim çok hızlı değişen ve dönüşen bir alan. Eğitimdeki eğilimlerin Türkiye’ye yansımalarının neler olabileceğini ve eğitimin sanayi, ekonomi ve demokrasi ile nasıl bir bağlantısı var? Bugün bu konuları ele alacağız. Bu bağlantılar dikkate alındığında Türkiye’nin önündeki tehditler ve fırsatların neler olduğu sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Nitekim dünyada da eğitim alanında problemler olduğunu görüyoruz. Avrupa’da üniversitelerde felsefe gibi bölümler para etmiyor diye kapatılıyor. Eğitimin artık piyasaya göre yönelim gösteriyor. Aynı derecede Türkiye’de de durum böyle. Eğitim insandan beslenen bir kurum olmaktan çıktı ve ekonominin sermayenin güdümüne girmiş bir kurum olmaya doğru gidiyor. Nitelikli eğitimin verilmesinin nedeni nitelikli insan yetiştirmenin yanı sıra aslında amaçlanan, nitelikli ürün çıkarabilmektir. Üretilen bilimin ekonomik olarak karşılığı varsa eğer teknolojiye destek verebilir. Bilimin ekonomide ve sanayide karşılığı olmayan ülkelerde üretilen bilim, başka ülkelerin sanayisine ve teknolojisine hizmet eder” yorumlarında bulundu.




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