Dr. Metin Hülagü, “Abdülhamid zekidir. Uyguladığı politikalarla Batı ile adeta dalga geçmiştir. 20 adım sonrasını düşünüp hareket eden bir padişahtır. Onunla başa çıkamadılar. Bu yüzden ona saldırdılar” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği seminerde ölümünün 100’üncü yılında Sultan 2’nci Abdülhamid konuşuldu. Prof. Dr. Metin Hülagü “Batı’da Sultan Abdülhamid Algısı” konulu seminerde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü padişahının kişilik özelliklerini ve Batı tarafından sevilmeme sebeplerini anlattı.

“Çok zeki bir padişahtı”

Abdülhamid’in zeki bir padişah olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Metin Hülagü, Osmanlı Devleti’nin en tartışılan padişahını şu sözlerle anlattı: “Abdülhamid iyi bir siyasetçiydi. Bugünkü siyasetçiler eline su dökemez. Aynı zamanda iyi bir tüccar, yenilikçi bir padişahtır. Özgün bir politika izlemiş, farklı projeler geliştirmiştir. 33 yıl iktidarda kalmış ve ciddi hizmetlere imza atmıştır. Tahta geldiğinde maliye iflas etmiş olmasına rağmen, Hicaz Demiryolu’nu Müslümanlara çağrıda bulunarak, toplanan paralarla yaptırmıştır. Borçlanmamaya gayret etti. Beş vakit namaz kılan, içki içmeyen bir padişahtır ve kendi yerine bir başkasını hacca göndermiştir. Öte yandan çağın şartlarına da uymuş, teknolojiyi hiçbir zaman ihmal etmemiştir.”

“Abdülhamid, Batı ile dalga geçmiştir”

Prof. Dr. Metin Hülagü, 2’nci Abdülhamid’in tüm dünyada sevilmediğini ve aleyhine pek çok karikatürler çizildiğini söyleyerek, “Batı; özellikle İngilizler ve Fransızlar Abdülhamid’i sevmez. Çünkü Müslüman’dır. Müslümanlık Batı’da suçtur. Abdülhamid zekidir. Uyguladığı politikalarla Batı ile adeta dalga geçmiştir. 20 adım sonrasını düşünüp hareket eden bir padişahtır. Onunla başa çıkamadılar. Bu yüzden ona saldırdılar. Bugün Abdülhamid biyolojik olarak vefat etse de felsefesi ve eserleriyle yaşıyor. Onun attığı felsefi temel devam ediyor. 1918’de vefat etse de manevi mirası devam ediyor” diye konuştu.