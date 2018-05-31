Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, sigaranın gerek fiziksel gerek ekonomik açıdan birçok zararının bulunduğunu belirterek, “Bu tartışmasız gerçek hakkında özellikle gençleri bilinçlendirmek gerekiyor. Hiç başlamamış olmak elbette çok güzel ama sigara kullanan gençleri de bırakmalarına teşvik etmeliyiz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ise sigaradan kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor. Sigara gibi tütün ürünlerinin zararları konusunda insanları bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak için de her yıl 31 Mayıs ‘Dünya Sigarasız Günü’ olarak kutlanıyor. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, hem günün anlam ve önemine ilişkin hem de üniversite gençliğini tehdit eden sigarayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, sigaranın gerek fiziksel gerek ekonomik açıdan birçok zararının bulunduğunu belirtti. Ateşoğlu “Bu tartışmasız gerçek hakkında özellikle gençleri bilinçlendirmek gerekiyor. Hiç başlamamış olmak elbette çok güzel ama sigara kullanan gençleri de bırakmalarına teşvik etmeliyiz” dedi.

“Dünyada 10’uncu sıradayız”

Ateşoğlu, araştırmaların sigara nedeniyle beklenenden önce gerçekleşen ölümlerin çoğunun, düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğunu gösterdiğinin bilgisini paylaştı. Türkiye’de yüzde 37.3 ile en çok erkeklerin sigara içtiğini belirten Ateşoğlu, kadınların da yüzde 10.7’sinin bu alışkanlığa sahip olduğunu söyledi. Ateşoğlu, “2005 yılından itibaren iş yerleri ve kamuya açık alanlarda sigara içmeye getirilen yasak etkili oldu ve sigara içme oranı hayli düştü. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de tütün ve tütün mamulü kullanım oranı yüzde 24. Bu oranla dünya genelinde 10’uncu sırada yer alıyoruz” diyerek tütün kullanımının hala ne kadar yaygın olduğuna dikkat çekti.

“Can sıkıntısını gidermez”

Türkiye’de çok sayıda sigarayı bırakma merkezinin bulunduğuna dikkat çeken Ateşoğlu, sigarayı bıraktırmanın bilinçlendirmekten geçtiğini ifade ederek; “Sigara gerek fiziksel gerek ekonomik açıdan birçok zarar veriyor. Bu tartışmasız gerçek hakkında özellikle gençleri bilinçlendirmek gerekiyor. Hiç başlamamış olmak elbette çok güzel ama sigara kullanan gençleri de bırakmalarına teşvik etmeliyiz. Sigaraya başlama nedenini daha çok sosyal ortamlar olarak gösteren gençler ‘Sigara can sıkıntımı gideriyor’ derken, uzun süredir sigara kullananlar da çoğunlukla, ‘Bu, benim için bir alışkanlık. Bırakmakta güçlük yaşıyorum’ diyor. Hâlbuki bunların hepsi çok yanlış çünkü hiçbiri aslında sigaraya başlama nedeni ve bırakmaya engel olamaz, olmamalı da” dedi.