‘Project’04’ Santral İstanbul Kampüsü’nde başladı

Bu yılki teması ‘Sınırlar’ olarak kurgulanan festivalin açılışı, Gülbaba Müzik’ten Serhan Lokman ve Ahmetcan Taşdemir’in ana temaya özgü performansıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdikleri projeleri bir araya getiren Project’04, Santral İstanbul Kampüsü’nde sanatseverlerle buluşuyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre öğrencilerin ürettikleri kreatif projelerin sergilendiği, etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla 19 gün boyunca devam edecek festival, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Festivalin açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, “Project 04’ün hayata geçirilmesine katkıda bulunan tüm öğrenci ve akademisyenleri kutluyorum. Bilgi olarak tüm eğitim süreçlerimizde; uygulayarak, deneyimleyerek öğrenmeyi öne çıkarıyoruz. Project’04 de bu anlayışın bir sonucu. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festivalde keşfedilecek çok şey var. Tüm sanatseverlerin bu üretimleri görmesini arzu ediyorum. Project’04 bu yıl ‘sınırlar’ temasıyla kurgulandı. Sınır; çok üretken ve insanın yaratıcılığını, düşünce derinliğini belirleyen bir tema. Bir yıl boyunca bu tema üzerinde çalıştık. 10 program, 5 bölüm ve 3 bin 500’den fazla öğrenciden oluşan bir fakültenin projelerini toparlamak, seçmek kolay olmadı. Programları birleştiren, işbirliğini teşvik eden bu ciddi çalışmayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Project’04; farklı bölümlere ait sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyelerle 27 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Festival programı

11 ve 17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek sergide gerçekleşecek Sanal Gerçeklik (VR) etkinliği, 14 Mayıs Pazartesi günü Özgür Devrim Akçay yönetiminde düzenlenecek ve katılımcıların ritmi algılamayı, kolektif olarak müzik üretmelerini amaçlayan ‘Perküsyon ve Beden Perküsyonu Atölyesi’, Müjde Mısırlı’nın eğitmenliğinde Yoga Atölyesi; Festivalin ilgi çekici etkinlikleri olarak öne çıkıyor.

15 Mayıs Salı günü Bilgi İletişim Fakültesi öğrencilerinin son yıllarda ürettikleri filmler yönetmenlerinin de katılımıyla gösterilecek. 16 Mayıs’ta ise Sahne Sanatları Programı öğrencilerinin ‘Bedenler&Teknolojiler’ dersi kapsamında kurguladıkları performansları ve enstalasyonlar saat 20.00’da Enerji Müzesi’nde izlenebilecek. 23 Mayıs Çarşamba günü ise ‘Yönetmenlik ve Prodüksiyon’ dersi kapsamında öğrencilerin ‘İkinci Yeni’ şairlerinin şiirlerinden esinlenerek oluşturdukları ‘Metafor’ performansı sergilenecek. Aynı gün saat 18.00’de atölye süreci üzerine Fulya Peker ile toplantı gerçekleştirilecek.

Woody Allen’ın ‘Son’ isimli oyunu, Kubilay Karslıoğlu’nun yönetmenliğinde Sahne Sanatları Programı öğrencileri tarafından sahnelenecek. Santral İstanbul Kampüsü, Green Studio’da izleyicilerle buluşacak oyun, ücretsiz olarak festivalin ardından 1, 2 ve 3 Haziran tarihlerinde izlenebilecek.

‘Sınırlar’ üzerine konuşmalar

Üniversite açıklamasına göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi üyeleri ve öğrencileri arasında disiplinlerarası bir tartışma ortamı sağlamayı amaçlayan konferans ve konuşmalar da Project’04 festivalinde yerini alacak. Açık Hava Konuşmaları 10 ve 22 Mayıs tarihlerinde, Sedat Girgin, Bülent Gültek, Gökçe İrten, Ethem Onur Bilgiç, Furkan Nuka Birgün, Maya Yıldırım, Burak Kabadayı gibi birçok farklı alandan sanatçı ve yaratıcı kişiler, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Festivalde, 18 Mayıs Cuma günü ise alanında uzman BİLGİ’li akademisyenler Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Prof. Dr. Alan Duben ve tasarımcı Bülent Erkmen ile sanatçı Canan’ın katılımlarıyla ‘Sınırlar’ temalı bir konferans gerçekleştirilecek.

Bu yıl Project’04’e ilk kez dahil olan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, tasarımlarını öğrencilerin yaptığı altı farklı oyun ile festivalin ana sergisine katılacak. Genel temasını ‘Sınırlar’ kavramının oluşturduğu, A Way Out, Inside, Retirement, Sınır İttirmece, To York ve Way of Mouse oyunları festivalde sergilenecek.