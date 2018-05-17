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17 Mayıs 2018 16:08

Project’04’te ‘Sınırlar’ konuşulacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen kreatif öğrenci festivali Project’04 devam ediyor.

Project’04’te ‘Sınırlar’ konuşulacak

17 Mayıs 2018 16:08

Bu yılki temaya da adını veren ‘Sınırlar’ konferansı, alanında uzman akademisyenler ve sanatçıların katılımıyla Cuma günü Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek.



İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdikleri projelerini bir araya getiren kreatif öğrenci festivali Project’04, 18 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek “Sınırlar” konferansıyla devam ediyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre konferans, alanında uzman Bilgi’li akademisyenler Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Emeritus Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Prof. Dr. Alan Duben ve tasarımcı Bülent Erkmen ile sanatçı Canan’ın katılımlarıyla gerçekleşecek.



Konferansta, evin ve metropolün sınırlarından, yeni politik gelişmelerle Avrupa ve dünyadaki sınırlara, ülkelerinin sınırlarını aşarak yepyeni bir coğrafyada akademik hayatını inşa eden akademisyenlerden, tasarım ve çağdaş sanatta sınırları zorlayan tasarımcı ve sanatçılara kadar geniş bir yelpazede farklı yaklaşımlar tartışılacak.



Öğrencilerin ürettikleri yaratıcı projelerin sergilendiği, etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla 27 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek Project’04, tüm sanatseverleri Santral İstanbul Kampüsü’nde buluşturacak.




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