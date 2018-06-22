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22 Haziran 2018 13:56

Protesto edilen senet sayısı ilk beş ayda azaldı

Protesto edilen senet sayısı 2018’in ilk 5 ayında yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 13 arttı.

Protesto edilen senet sayısı ilk beş ayda azaldı

22 Haziran 2018 13:56



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 2018 yılı Mayıs ayı protesto edilen çek verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılının ilk beş ayında, protesto edilen toplam 358 bin adet senedin parasal tutarı 5,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 13 arttı.



İl bazında protesto edilen senetler


Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.




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