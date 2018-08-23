Uygulamanın, renklenme problemi olan ön grup dişlerde, çapraşık, düzensiz, seviye problemi olan eğri dişlerde, ayrık dişlerde, büyük, eski ve renk problemi olan dolgularda, kırık ve aşınmış dişlerin restorasyonlarında, diş beyazlatma ile tedavi edilemeyen antibiyotik ve aşırı flor kullanımına bağlı olarak oluşan renklenmelerde, kozmetik olarak hastanın dişlerinden memnun olmadığı durumlarda kullanılabileceğini anlatan Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, uygulamanın avantajları hakkında bilgi verdi. Arslan, “Laminalar özellikle ön grup dişlerde uygulanabilen çok ince porselenlerdir. Porselenin fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi çok daha ince yapılabilmelerini sağlamıştır. Günümüz diş hekimliği daha konservatif bir yaklaşımla, daha az doku kaybı gerektiren restoratif işlemleri ön plana çıkartmaktadır. Porselen laminalar, diş dokusundan çok az veya çoğu zaman hiç preparasyon gerektirmeden uygulanabilen restorasyonlardır. Özel yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırılan laminaların renk geçirgenliğinin çok iyi olması estetik olarak mükemmel sonuçlar alınmasını sağlamaktadır” dedi.

Çok az preparasyon veya hiçbir preparasyon gerektirmeden diş yüzeyine uygulandığını kaydeden Arslan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dayanıklıdırlar. Renk stabiliteleri çok iyidir. Renk seçenekleri mevcuttur. Dişlerdeki kırık, çatlak, büyük dolgular ve renklenmeler rahatlıkla tedavi edilebilir. Dişler arasındaki aralıklar hem estetik hem de doğal bir görünüme sahip olacak şekilde restore edilebilir. Lekelenmeye ve aşınmalara karşı dirençlidirler. Tırnak yeme, diş gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıkları olan, aşırı çene bozuklukları ve diş harabiyeti olan hastalar dışında her hasta için geçerli olan porselen laminaların bakımları ise doğal dişlerden çok farklı değildir, iyi bir ağız bakımı ile yıllarca sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.”