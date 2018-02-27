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27 Şubat 2018 10:37

PSG’de Neymar şoku

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı yıldız Neymar’ın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı.

PSG’de Neymar şoku

27 Şubat 2018 10:37


Fransa Ligue 1’de en yakın takipçisine 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG’de yıldız oyuncu Neymar şoku yaşanıyor. Pazar günü oynanan Marsilya maçında sağ ayağından sakatlanan Brezilyalı yıldızın ayak bileğinde yüksek deformasyonlu burkulma ve ayak tarak kemiklerinde kırık olduğu ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun ne zaman sahalara döneceği belirtilmezken, Neymar’ın 3-4 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.



Real Madrid rövanşında yok


Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda 6 Mart’ta Real Madrid ile oynanacak rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. PSG, deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kaybetmişti.


Yıldız oyuncu yaz döneminde 200 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan kadroya katılmış ve PSG ile çıktığı 30 maçta 29 gole imza atmıştı.




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