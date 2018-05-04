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04 Mayıs 2018 13:15

Psikolog Feyza Bayraktar sağlıklı hafta sonu etkinliğinde

Diyetisyendunyasi.

Psikolog Feyza Bayraktar sağlıklı hafta sonu etkinliğinde

04 Mayıs 2018 13:15

com tarafından Kanyon’da 4-5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Fit Weekend, sağlıklı yaşam trendlerini İstanbullular ile ücretsiz buluşturacak. Fit Weekend, ziyaretçilerine sağlıklı bir hafta sonu yaşatacak.


Organizasyona Türkiye’nin ünlü diyetisyenleri ve şeflerin, ünlü spor uzmanlarının yanı sıra Psikolog Dr. Feyza Bayraktar da katılacak.


Fazla kilonun, birçok insanın en büyük problemlerinden bir tanesi olduğunu belirten organizasyon yetkilileri, “Özellikle de kadınların estetik kaygılar ve sağlık problemleri, kilo vermek istemenin başlıca sebepleri arasında sayılabilir. Kişi her ne kadar kilo vermek istese de hayatının merkezinde kilo verme hedefi olsa da bazen bunu gerçekleştirmek hiç de kolay olmayabilir. Kilo verme sürecinde doğru psikoloji de büyük önem taşımaktadır” dedi.


Kanyon’da gerçekleşecek olan Fit Weekend organizasyonunda Psikolog Dr. Feyza Bayraktar kilo verme sürecindeki psikoloji ile ilgili birçok detaya yer verecek.


Ayrıca etkinlik ziyaretçileri, ücretsiz vücut analizi yaptırarak uzmanlardan sağlık tavsiyeleri de alabilecek. Tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olacağı Fit Weekend, üç gün boyunca Kanyon’da olacak.




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