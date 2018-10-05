Psikolojik sorunlara ücretsiz uzman danışman

Esenyurt Belediyesi, vatandaşlara 4 yıldır ücretsiz psikolojik danışmalık hizmeti sunuyor. Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinde, her yaştan ve cinsiyetten vatandaşların psikolojik problemlerine uzman psikologlar tarafından çözüm bulunuyor. Merkezde, 3 uzman psikolog tarafından günde 6 seans halinde yaklaşık 20 vatandaşa hizmet veriliyor. Merkezde, çocuk, ergen, yetişkin ve çift terapileri veriliyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan hizmetten vatandaşlar memnun olurken,talep de her geçen gün artıyor. Yetkililer, özellikle merkezde çocuk ve ergen hizmetlerinin daha yoğun olduğunu belirtti.

Yüzde 70 başarı oranı

Yetkililer, merkeze gelen vatandaşların sıkıntılarının büyük bir oranda çözüme kavuştuğunu belirtti. Çözüme kavuşma oranının yüzde 70 olduğunu belirten yetkililer, “Merkezimize gelen hastalara profesyonel bir şekilde yaklaşılıyor. Hastaların tedavisi süreç tamamlanana kadar devam ediliyor. Gerekiyorsa hastaya birkaç ay süren tedavi hizmeti verilebiliyor. Çocuk ve ergenlikle ilgili sıkıntılar en başta geliyor. Çocuklar için uyguladığımız birçok yerde yapılmayan oyun terapisini uyguluyoruz. Çocuklar, çeşitli ve kendilerine uygun oyuncaklarla yapılan terapilerle sağlıklarına kavuşuyorlar. Evli çiftlerimiz de bizlere yoğun olarak başvuruyor. Kendilerine uyguladığımız çift terapisiyle, sıkıntılarını ve aralarındaki iletişimsizlikleri büyük bir oranda çözülüyor” diye konuştu.