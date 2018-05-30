PTT personeli tek tip kıyafet kullanacak

yılını kutlayan PTT, personeli için yeni kıyafet düzenlemesi yaptı. PTT personelinin kullanacağı tek tip kıyafetler basına tanıtıldı.

yılını kutlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personeli için yeni kıyafet düzenlemesi yaptı. Sahada çalışan PTT personelinin kullanacağı tek tip kıyafetler Bahçelievler Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğünde basına tanıtıldı. Yeni kıyafet sistemiyle vatandaşlar PTT çalışanlarını daha kolay tanıyacak. Böylece vatandaşların, kendilerini PTT çalışanıymış gibi tanıtan dolandırıcılara karşı daha dikkatli olması hedefleniyor.