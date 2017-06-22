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22 Haziran 2017 16:20

Qatar Airways yılın en iyi havayolu şirketi seçildi

Qatar Airways aralarında En İyi First Class Yolcu Salonu, Orta Doğu’nun En İyi Havayolu ve Dünyanın En İyi Business Class’ı ödüllerinin sahibi oldu.

Qatar Airways yılın en iyi havayolu şirketi seçildi

22 Haziran 2017 16:20


Qatar Airways 2017 Skytrax Ödülleri’nde aralarında En İyi First Class Yolcu Salonu, Orta Doğu’nun En İyi Havayolu ve Dünyanın En İyi Business Class’ı ödüllerinin sahibi oldu. Qatar Airways Grup CEO’su Akbar Al Baker şöyle konuştu: “Qatar Airways’in özellikle şu kritik zamanda Dünyanın En İyi Havayolu ödülüne layık görülmesi yolcularımızın yalnızca en iyisini sunma yolundaki değişmez taahhüdümüze duyduğu inanç ve güvenin önemli bir göstergesidir. Bu ödül aynı zamanda Qatar Airways’de görev alan her bir çalışanın sıkı çalışmasının ve bağlılığının da bir yansımasıdır. Skytrax’ta bu yıl kazandığımız itibar, bu ödüllerin yolcular tarafından oylanmış olması açısından ayrıca bir önem taşımaktadır. Tüm yolculara içten teşekkürlerimi iletiyor, onları en yakın zamanda uçuşlarımızda ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum”.




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