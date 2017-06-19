Quanitra Hollingsvorth: “YDÜ ile basketbol kariyerimi yükselttim”

Burası kariyerimde yükselerek yeniden doğmamı sağladı diyebilirim" dedi.

Sezonu 3 kupa ile tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde Milli Takım forması giyen Quanitra Hollingsvorth, açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki tecrübeli pivot, Yakın Doğu Üniversitesi ile basketbol kalitesini yükselttiğini ve özgüveninin arttığını belirterek, “Yakın Doğu Üniversitesi ile 3 kupa birden kazandık. Çok iyi bir sezon geçirdik. Sezon başından beri taşıdığımız inancımız bizi buraya getirdi. Bunun benim için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yakın Doğu Üniversitesi, kariyerimde yükselerek yeniden doğmamı sağladı diyebilirim. Bu kulüp hayatta en önemli şey olan ’özgüven’ olgusunu kazanmamı sağladı. Ligde yakaladığım bu çıkışın ve artan özgüvenimin formasını taşıdığım Milli Takım’a da olumlu yansıdığını düşünüyorum. Basketbol kalitemi yükselteceğime ve bunu başarabileceğime inanıyordum. Bu inancımı geçtiğimiz sezon Yakın Doğu Üniversitesi ile başardım. Milli Takım’da aynı başarıyı devam ettirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

"Milli forma gurur veriyor"

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda İtalya ile oynadığı maçta, 29 sayı, 21 ribaunt kaydederek yıldızlaşan Quanitra Hollingsvorth, Türkiye’deki 4 yılını Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni bir başlangıca verdiğini söyleyerek, "Hem kulüp hem de Milli Takım düzeyinde güzel tecrübeler yaşadığıma inanıyorum. Özellikle Milli Takım’da yer almak, böyle güzel bir ülkenin milli formasını giyiyor olmak benim için gurur verici bir olay. Bana böyle bir fırsat verildiği için de çok mutlu ve gururluyum" açıklamasını yaptı.

"Madalya Hedefimiz"

Hollingsvorth, A Milli Kadın Basketbol Takımı olarak EuroBasket’te ortak hedeflerinin madalya olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Herkesin ortak bir hedefi var. O da madalya. Biz de bu hedef doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız. Nevriye Yılmaz gibi üst düzey bir oyuncunun yerini doldurmak kolay değil. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir grubuz. Sadece ve sadece işime konsantre olup, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaya devam edeceğim."

"Türkiye’de mutluyum"

Türkiye’deki kariyerinde geldiği noktaya ilişkin düşüncelerini de aktaran Hollingsvorth, “Şu an Türkiye’ye gelmeden önce hayal bile edemeyeceğim bir noktadayım. Zaten böyle olmasa burada olmazdım. İlk zamanlar zorlanmıştım. Şu anda çok mutluyum. Yakın Doğu Üniversitesi forması yanında Milli formayı giymekten de büyük mutluluk duyuyorum” değerlendirmesini yaptı.

"Türkçe konuşmak istiyorum"

Türkçe öğrenmek istediğini vurgulayan ABD asıllı milli oyuncu, "Dört yıldır buradayım takım arkadaşlarımın hepsi İngilizce konuşuyor olması güzel. Ancak Türkçe de öğrenmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki röportajlarda Türkçe konuşabilirim" dedi.