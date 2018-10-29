Quaresma, Başakşehir'de yok

Beşiktaş’ın Rizespor’u konuk ettiği karşılaşmanın 31.
Beşiktaş'ın Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmanın 31. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Quaresma, Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Rizespor maçına kart sınırında çıkan Portekizli yıldız futbolcu, mücadelenin 31. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Quaresma, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.