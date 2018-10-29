İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Quaresma, Başakşehir'de yok

Beşiktaş’ın Rizespor’u konuk ettiği karşılaşmanın 31.

Beşiktaş'ın Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmanın 31. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü.


Beşiktaş'ta Quaresma, Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Rizespor maçına kart sınırında çıkan Portekizli yıldız futbolcu, mücadelenin 31. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Quaresma, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.