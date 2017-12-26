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26 Aralık 2017 10:56

Quaresma kafaları karıştırdı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla kafaları karıştırdı.

Quaresma kafaları karıştırdı

26 Aralık 2017 10:56

’Her şey için teşekkürler’ yazan Quaresma’nın, veda mesajı verdiği iddia edildi.


Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, İngstagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Geçen sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğu kupasıyla olan fotoğrafını hesabında yayınlayan ve üzerinde Beşiktaş forması olan Quaresma, fotoğrafın altına ’Her şey için teşekkürler’ yazarak akıllarda soru işareti bıraktı. Katar ekiplerinin gündeminde olan Portekizli yıldızın takımdan ayrıldığı iddia edildi.




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