Quaresma-Pepe ortaklığı...

Partizan maçında Pepe 2 gol atarken, bu 2 golün de asisti Quaresma’dan geldi. Pepe bu sezon 4. golünü attı, Quaresma 6. asistini kaydetti.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızları Pepe ve Quaresma, siyah-beyazlı formayla sezona çok iyi bir giriş yaptı. Pepe, 2006-2007 ve 2013-2014 yıllarında en fazla gol attıkları sezonu, geride kalan maçlarda yakalarken, kariyer rekoruna doğru adım adım gidiyor. Akhisarspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran tecrübeli savunmacı, Partizan karşısında attığı 2 golle en fazla gol attığı sezonları yakaladı ve 4 golle takımın en golcü ismi oldu. Pepe’nin Partizan karşısında attığı 2 golün de asistini yapan Quaresma ise, bu sezon çıktığı 6. maçında 6. asistine imzasını attı.