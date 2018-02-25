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25 Şubat 2018 21:04

Quaresma’nın gecesi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşısında oynadığı futbol ve attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı oldu.

Quaresma’nın gecesi

25 Şubat 2018 21:04


Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe’yi ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla 3-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda gecenin yıldızı ortaya koyduğu futbol ve attığı 2 golle Ricardo Quaresma oldu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli yıldız, bu kez sakin tavırları ve etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu. 77. dakikada Negredo’nun pasında topla buluşan ve çaprazdan yaptığı müthiş şutla skoru 2-1’e getiren Quaresma, 90+4’te yine Negredo’nun pasıyla farkı 2’ye çıkaran isim oldu. Quaresma’nın attığı bu golle Beşiktaş, rakibini de ikili averajda geçti ve ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde siyah-beyazlıların, Fenerbahçe’nin önünde ligi bitirmesini sağladı.




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