Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 16:03

Quaresma’nın golü FIFA Puskas ödülüne aday

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, FIFA Dünya Kupası’nda İran’a karşısında attığı gol Puskas ödülüne aday gösterildi.

Quaresma’nın golü FIFA Puskas ödülüne aday

03 Eylül 2018 16:03


Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya’da organize edilen FIFA Dünya Kupası’nda İran’a karşı kaydettiği gol, Puskas ödülüne aday gösterildi. Maçın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, trivela vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve ülkesini 1-0 öne geçirmişti.


Puskas ödülüne aday gösterilen diğer isimler ve gol attığı takımlar şöyle:



Bale - Liverpool


Cheryshev - Hırvatistan


Lazaros - Olympiacos


Ronaldo - Juventus


De Arrascaeta- America Mineiro


McGree - Newcastle Jets


Messi - Nijerya


Pavard - Arjantin


Salah - Everton




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç