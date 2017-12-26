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26 Aralık 2017 15:46

Querasma’dan veda açıklaması

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Querasma, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına yazdığı ’Her şey için teşekkürler’ mesajına açıklama getirdi.

Querasma’dan veda açıklaması

26 Aralık 2017 15:46


Beşiktaş’ın gol yollarındaki en etkili ayaklarından biri olan Ricardo Querasma, bugün sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların şampiyonluk kupasıyla bir fotoğrafını paylaşmış ve altına da, ’Her şey için teşekkürler’ mesajını düşmüştü. Bu paylaşım, Portekizli yıldızın Beşiktaş’tan ayrılacağı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu. Querasma da instagram hesabından yeni bir açıklama yayınlayarak söz konusu haberlere açıklık getirdi.


34 yaşındaki futbolcu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"Arkadaşlar benimle ve kulüp hakkında yalan haberler görmekten bıktım. Her şey yolunda gidiyor. Futbolcu arkadaşlarım hocam ve başkanımla kulübümüze başarı getirmek için çalışıyoruz. Kulüp için her şeyi vermek için buradayız ve 2018’de uçacağız."




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