Quino Colom: “Bahçeşehir'in seçmemin nedeni projesi beni heyecanlandırdı”

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Quino Colom, Birçok teklif almasına rağmen, Bahçeşehir'in projelerinin büyüklüğünü gördüğünü ve bundan heyecanlandığı için seçtiğini söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Hazırlıklarını sürdüren Başhçeşehir'de antrenman öncesinde oyunculardan Quino Colom, Emir Preldzic ve Hadi Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok teklif almasına rağmen Bahçeşehir Koleji'ni seçtiğini belirten Quino Colom, “Bahçehir Koleji'ni seçtim. Çünkü projenin büyüklüğünü gördüm. Bunu beni heyecanlandırdı. Gerçekten beni çok istediklerini de hissettim. O yüzden burayı seçtim” dedi.

Colom: “Galatasaray maçı zor geçecek”

Galatasaray maçı hakkında da yorum yapan Colom, “Çok zor bir maç olacak. Galatasaray iyi bir takım. Son iki maçtır kaybediyorlar. Maça çok ciddi gelecekler. Çok zor geçecektir. Bu hafta iyi çalıştık. Elimizden geleninin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Başarılı oyuncu hedeflerinin ise play-off oynamak olduğunu belirtti.

Preldzic: “Bu takım için en iyisini yapacağım”

Galatasaray maçının zor geçeceğini söyleyen Preldzic, “Son iki maçtır kaybediyorlar. Kazanmak isteyeceklerdir. Biz iyi bir haftadır iyi hazırlanıyoruz” dedi. Yıldız basketbolcu ayrıca ligi çok iyi bildiğini hatırlatarak, “Bu takım için en iyisini yapacağım. Yeni kurulmuş bir takımız. Yeni oyuncularımız var. Ben ve takım arkadaşlarımız elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu takımı en yukarılara taşımak istiyoruz” dedi.

Hadi Özdemir: “Galatasaray güçlü bir takım”

Bahçeşehir'i üst ligde oynamak ve hedefler açısından seçtiğini açıklayan Hadi Özdemir, “İyi bir takım olduk. Galatasaray çok güçlü bir takım. Zor bir maça olacak. İnşallah kazanacağız” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin play-off olduğunu vurgulayan Özdemir, bunu yapacak kadroya da sahip olduklarını söyledi.

Antrenman öncesinde ayrıca Hadi Özdemir'in doğum günü kutladı ve pasta kesildi.