Rachmaninov Anatolian Project TSKM'de sahne aldı

yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden, Tatar asıllı Sergey Rachmaninov'un eserlerinin, Anadolu enstrümanlarıyla yeniden yorumlandığı “Rachmaninov Anatolian Project” konseri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Maltepeli müzikseverler ile buluştu.

Avusturya'da bulunan müzik ve drama sanatları üzerine yoğunlaşan Salzburg Mozarteum Üniversitesi konser piyanistliği mezunu, ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüller kazanan piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, Rachmaninov'un piyano ve lied (şarkı) alanındaki eserlerini harmanladığı ilk solo albümüyle, Maltepe'de sahne aldı. Rahmaninov'un müziği ile konservatuvardaki ikinci yılında, 11 yaşındayken tanıştığını söyleyen Tanrıdağlı, “İlk dinlediğim eseri 2. Piyano Konçertosu'ndan etkilenerek diğer eserlerini araştırmaya, incelemeye başladım. Piyano eserlerinin yanında liedleri, oda müziği eserleri, senfonileri vardı ve bunlardan özellikle lied, prelüd gibi kısa süreli eserlerindeki doğu müziği tınıları dikkatimi çekiyordu. Bu projenin oluşum süreci, o yıllarda başladı” dedi.

Klasik müziğe Anadolu tınıları

Etkileyici sesiyle Avrupa'da da büyük başarı gösteren bariton Erkut Cantürk, özgün şekliyle yorumladığı eserlerle dinleyicilerin alkışlarını topladı. Cantürk'e, yaylı tanbur ve perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, dudukta Ertan Tekin eşlik etti. Klasik müzik eserlerini Anadolu tınılarıyla seslendiren müzisyenler, dinleyicilere Maltepe'de unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.