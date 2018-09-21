Kartal'da ağız ve diş sağlığı hizmeti veren Radixdent, ikinci şubesini Çekmeköy'de açtı.

2014 yılında Kartal'da Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti vermeye başlayan Radixdent, ikinci şubesini Çekmeköy'de hizmete açtı.

Radixdent, şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akçakaya, yeni açılan Çekmeköy şubesi ile ilgili "Sağlık turizmine büyük önem veriyoruz ve hastalarımızın yüzde 25'i gurbetçilerden oluşuyor. Çekmeköy şubesi ile ağız ve diş sağlığı turizmini daha da geliştireceğiz. Toplamda 2 bin 350 metrekare kapalı alanda, 29 diş hekimi ve uzman diş hekimi olmak üzere toplam 74 personelle 4 yıldır hasta memnuniyeti ilkemizden ödün vermeden, kaliteli diş tedavisi hizmeti vermekteyiz. Radixdent, dünya standartlarında kabul görmüş tedavi prosedürleri, modern cihazlarla donatılmış ameliyathanesi ile çocuk, yaşlı, engelli gibi müdahalesi zor hasta gruplarına da kolayca hizmet vermektedir. Kurum olarak, diş hekimliği tedavilerinde kurumsal standartlarda hizmet verirken, profesyonel idari ve tıbbi insan kaynağı ile yurtiçi ve yurtdışı hasta memnuniyetini ve tedavi başarısını hedeflemekteyiz" dedi.

4 yılda 15 binden fazla hastanın diş tedavisini tamamladıklarını hastalarını sağlığına kavuşturduklarını belirten Akçakaya, "Sadece tedavi öncesi ve tedavi sırasında değil, tedavisini tamamladığımız her hastamızı tedavi sonrasında da kendileri ile iletişime geçerek belli periyotlar ile ağız ve diş sağlıklarını takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çekmeköy-Sancaktepe-Ümraniye bölgesinden gelen talepleri değerlendirdikten sonra daha donanımlı, daha büyük bir bina inşaatı ile yola çıktıklarını kaydeden Akçakaya, "Kısa sürede inşaatı tamamlanan Çekmeköy binamızı uluslararası standartlarda, son teknoloji cihazlar ve ekipmanlar ile donattık. Hizmete açılan Radixdent Çekmeköy şubemizi bölge haklının hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.