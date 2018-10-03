Radoslav Latal: "Fenerbahçe'nin üzerindeki kazanma baskısını değerlendirmeye çalışacağız"

Rakibimizin üzerinde kazanma baskısı var, onu değerlendirmeye çalışacağız” dedi.

Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal ve futbolcusu Boris Godal UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Latal, Fenerbahçe maçına odaklandıklarını ifade ederek, "Biz kendi işimize bakacağız. Rakibimizin üzerinde kazanma baskısı var, onu değerlendirmeye çalışacağız. Rakibimizin durumu ne olursa olsun Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Harika oyuncuları olan kaliteli bir takım. Bizim için kesinlikle zor olacak" şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe bizim maçımızı kilit olarak görüyor”

48 yaşındaki teknik adam, mücadelede Ülker Stadı'ndaki atmosferin çok güzel olacağını aktararak, "Böyle bir atmosferde oynamak oyuncularım için bir festival havasında olacak. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu bizim için avantaj değil, dezavantaj. Fenerbahçe'nin bu durumda olmamasını tercih ederdik. Bizim maçımızı kilit maç olarak görüyorlar. Normalde vereceklerinden daha fazla önem veriyorlar. Taraftar baskısından dolayı kendi genel durumlarını düzeltmek için ellerinden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Boris Godal: "Daha iyiye gitmek istiyoruz"

Spartak Trnava oyuncularından Boris Godal ise UEFA Avrupa Ligi'nde daha ileriyi hedeflediklerini dile getirip, sakatlığının tamamen geçtiğini ve teknik direktörlerinin görev vermesi durumunda oynayacağını aktararak, "Biz oyuncular açısından buraya kadar gelmek büyük başarı. Buraya kadar gelmişken daha iyiye gitmek istiyoruz. İyi bir atmosferde, iyi oyunculara karşı oynayacağız. Tek amacımız yolumuza devam etmek. Avrupa'da kendimizi göstermek istiyoruz. Atmosfer oyunumuzu elbette etkiler, bizi daha çok motive eder. Bizim için burada oynamak hem çok heyecan verici hem de böyle bir taraftar topluluğu karşısında oynamayı büyük bir özlemle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.