Rafadan Tayfa'dan tüm zamanların en iyi animasyon açılışı

Sevilen çizgi film serisi Rafadan Tayfa, ilk sinema filmi Dehliz Macerası ile Türkiye'de en iyi açılış yapan yerli animasyon filmi oldu. Filmin Yapımcısı İsmail Fidan, birinci filmin ardından iki sinema filmi ile bir sinema üçlemesi planladıklarını söyledi.

TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi film serisi Rafadan Tayfa, ilk sinema filmi Dehliz Macerası ile Türkiye'de en iyi açılış yapan yerli animasyon filmi olarak bir rekora imza attı. Yapım aşaması yaklaşık üç yılda tamamlanan ve 26 Ekim'de vizyona giren film, Box Office verilerine göre ilk 3 gününde 243 bin 696 seyirci ile güçlü bir başlangıç yaparak bugüne kadar en iyi açılış yapan yerli animasyon ünvanını elde etti.

En çok kazanan yerli animasyonların yer aldığı listede ilk 3 günlük gişesiyle zirveye oturan Rafadan Tayfa, 4'üncü gününde de dünya çapındaki yapımları geçmeyi başardı. Mütevazi bütçesiyle ilk 3 gününde 100 milyon dolar bütçeli Buz Devri 4 ile adeta omuz omuza yarışan yerli animasyon filmi, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 4'üncü gününde ise yakaladığı 370 bin seyirci rakamıyla da Türkiye'de tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyonlar arasında ilk sıraya yerleşti.

Filmin Yapımcısı İsmail Fidan, Rafadan Tayfa'nın yakaladığı bu büyük başarının ardından, "Biz bu işe başladığımızda bir yerli yapım olarak tüm zamanların en büyük gişe başarısını yakalamayı hedeflemiştik. Yakaladığımız bu başarının ardından dünya markaları şimdiden bizimle temasa geçmeye başladı. Benzer bir başarıyı yurtdışında da yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

“İki sinema filmi ile daha bir sinema üçlemesi planlıyoruz”

İsmail Fidan, Rafadan Tayfa'nın devam filmleri içinde, "Buradan tüm Rafadan Tayfa hayranlarına bir müjde vermek istiyorum. Dehliz Macerası'nın ardından başka maceraların hazırlıklarına şimdiden başladık bile. Birincisinin ardından iki sinema filmi ile bir sinema üçlemesi planlıyoruz" diye konuştu.

Filmin konusu

Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir. Ortada henüz bir netice yokken, oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır. Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın, tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi, mahalleli tarafından pek ciddiye alınmamış, bu söylem bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir.

Çocuklar, Kuşçu Baba'nın kütüphanesinde bu tarihi değerin ne olduğunu öğrenirler; İstanbul'un en eski dehlizlerinden bir tanesi mahallenin altından geçmektedir. Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak.