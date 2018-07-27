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27 Temmuz 2018 11:42

Ralli heyecanı Finlandiya’da devam ediyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan 1 buçuk aylık bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Ralli heyecanı Finlandiya’da devam ediyor

27 Temmuz 2018 11:42

Bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek sezonun sekizinci yarışı öncesi pilotlar genel klasmanında ilk iki sırada Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier yer alıyor.


Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı, bu hafta sonu Finlandiya’da gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 23 etap üzerinden 1427 kilometre yol katedecek. Şu ana kadar düzenlenen yedi yarışta genel klasmanda 149 puanla lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, İsveç, Portekiz ve Sardunya’da zafere ulaştı.


Son 5 yılın dünya şampiyonu bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier de Monte Carlo, Meksika ve Korsika’yı kazandı. Arjantin’de kazanan ise Ott Tanak olmuştu. Finlandiya Rallisi öncesi lider Neuville’i, 27 puan geriden Ogier ve 77 puanlı Tanak takip ediyor.



Marmaris’e iki yarış kaldı


Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanı bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek. Finlandiya ve Almanya’daki yarışların ardından Marmaris, 13 - 16 Eylül tarihleri arasında bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.




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