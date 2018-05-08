"Ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Pizzabulls Genel Müdürü Zeynel Akyol, Ramazan ayı öncesi şirket olarak bütün hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Kutsal ayda, sanılanın aksine satışların o kadar düşmediğini kaydeden Akyol, "Sadece satışların dağılımı değişmektedir. Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri daha yoğun geçmektedir. Diğer saatler daha durgun geçmekte, iftarın yaklaşması ile siparişler yoğunlaşır. Bütün müşterilerimize iftar saatinde siparişlerini yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışmaktayız. Bütün şubelerimiz gece 03.00’e kadar açık olup, bazı şubelerimiz 04.00’e kadar hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayı için özel menülerimiz de olacak"

Ramazan ayında müşterilerinin daha çok Türk damak tadına uygun olan kavurmalı, pastırmalı ve dönerli pizzalar tercih ettiğini belirten Akyol, "Bu sene satışlarımızda geçen seneye oranla yüzde 15-20 arası bir artış bekliyoruz. Ramazanın daha serin havalara denk gelmesi de bunun için önemli bir etken gibi gözüküyor. Ramazan ayı için özel menülerimiz de olacak. Tekli ve ikili pizza artı içecek kampanyalarımız ve tatlılarımızda ikinci ürün bedava kampanyası gibi. Çıtır tavuk, tavuk kanadı, soğan halkası, elma dilim patates gibi lezzetlerimiz de mevcut." dedi.

"Kuryelerimizin güvenliği de önceliklerimiz arasında"

Zeynel Akyol, operasyon kısmında pizzaları sıcak teslim etmek hedefiyle yola çıktıklarını söyleyerek, "Aynı zamanda kuryelerimizin güvenliği de önceliklerimiz arasında. Her bölge de trafik ve hava koşullarına göre 30 dakika sınırlaması koyamıyoruz. Özellikle yağışlı havalarda bu kuralı koyduğumuzda kuryeler risk alıyorlar ve bu durumda güvenlik ihlali yapılmasına neden oluyor. Ayrıca, kurye birden çok noktaya ulaşmak istediğinde serviste aksamalar olabiliyor. Bu sebeple Ramazan ayında belirli saatlerdeki yoğunluğu ek servis elemanları ile aksatmadan sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Pizzabulls’un yerli bir marka olduğunu ve Ramazan ayının kendileri için oldukça önemli olduğunun altını çizen Akyol, "Bütün damak tadına uygun ürünlerimiz ile tüm iftar ve sahur sofralarında olmak istiyoruz. Et ve süt grubuna sene içerisinde yansıyan zamlardan bizler de etkilendik Ama Ramazan ayında fiyatlarımızda artış yapmadan giriyoruz. Sağlıklı koşullarda hazırlanan hamurlarımız, günlük tüketilen sebzelerimiz, helal kesim sertifikalı et ürünlerimiz ve özel formül ile üretilen soslarımız ile Ramazan sofralarında yerimizi alacağız".