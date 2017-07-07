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07 Temmuz 2017 11:49

Ramazan ayında en çok et, karpuz ve domates tüketildi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, yerel zincir marketlerde Ramazan ayı ve bayram satışlarını değerlendirdi.

Ramazan ayında en çok et, karpuz ve domates tüketildi

07 Temmuz 2017 11:49

Bölgelere göre, değişim gösterse de Mayıs ayına kıyasla Ramazan’da satışların yüzde 10 arttığını kaydeden Altunbilek, Anadolu’da en çok et ve et ürünlerinin, Türkiye genelinde ise karpuz, domates, salatalık, peynir, meşrubat, tatlı, kırmızı mercimeğin satıldığını söyledi.


Perakende sektöründe Ramazan ayı bereketli geçti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu’na bağlı PERDER derneklerinden alınan bilgiler doğrultusunda Ramazan ayı ve bayram satışlarını değerlendiren TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, Mayıs ayına kıyasla satışların yüzde 10, 2016 yılı Ramazan ayına kıyasla, satışlarda yüzde 14’lük artış yaşandığını belirtti.


Ramazan ayı süresince yerel zincir marketlerde zam yapılmadığını söyleyen Altunbilek, "Bol bereketli bir Ramazan ayını geride bıraktık. Sezonun açılmasıyla birlikte meyve, sebze ve bakliyat ürünlerinde sepetler mayıs ayına kıyasla Ramazan’da bir nebze daha ucuza doldu. Mevsimlik ürünlerde fiyatlar standarda oturmaya başladı. Ramazan ayı süresince yerel zincirlerde fiyatı en çok düşenler domates, salatalık, karpuz, kırmızı biber, kayısı, şeftali, patates, soğan ve muz oldu" dedi.



Ramazan ayının gözdeleri: et, domates, karpuz, peynir


Ramazan ayının ilk haftası satışlarda yüzde 20’lere varan bir artış yaşandığını belirten Mustafa Altunbilek, son hafta ve bayram döneminde öngördükleri üzere satışlarda düşüş yaşandığını belirtti. Son 1 haftada ise satışların Mayıs ayı seyrine döndüğünü söyleyen Mustafa Altunbilek değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Ramazan ayı süresince et ve et ürünleri en çok satanlar arasında yer aldı. Anadolu’da et tüketimi artarken, İstanbul’da yüzde 5 azaldı. Sadece ette değil, İstanbul’da sebze meyve reyonundaki satışlarda mayıs ayına kıyasla yüzde 8-10 arasında azaldı. Türkiye genelindeki sıcakların da etkisiyle su ve meşrubat ile manav tezgahında karpuz en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer aldı. Peynir, süt ve süt ürünleri, kavun, domates, salatalık, bütün piliç, Ramazan’ın vazgeçilmezi olan ikramlık tatlı satışında önemli hareketlilik yaşandı. Bakliyatta ise Ramazan ayının en çok satanları pirinç, kırmızı mercimek ve bulgur oldu. Ramazan Bayramı’nda tatlı, çikolata ve şekerleme reyonundaki satışların yüzde 20 arttı".




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