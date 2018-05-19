Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 09:50

“Ramazan ayında enerjinizi arı ürünleri ile koruyun”

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, “Bedenimizin doğal dinçlik kaynağı olarak arı ürünlerinden propolis, polen, bal ve arı sütünü örnek verebiliriz.

“Ramazan ayında enerjinizi arı ürünleri ile koruyun”

19 Mayıs 2018 09:50

Bal, içeriğindeki zengin bileşenler ile besleyici özelliktedir, kanın insülin ve glikoz seviyelerinde görülen artışının aynı miktarda şekerli besine göre daha düşüktür” dedi.



Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Yüksek Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, Ramazan ayında arı ürünleri kullanımıyla enerjinin korunabileceğini belirtti.


Yıldırım, Ramazan ayında uzun süre aç kalınmasına bağlı olarak, bedenimizin zayıf düştüğünü ve gün içinde yapılan hareketlerin de bununla birlikte kısıtlandığını söyleyerek, “Bu durumda beslenme düzenimize dikkat etmek, bedenimize doğal enerji katacak ve bağışıklığımızı destekleyerek hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıracak doğal takviyeler oldukça önemlidir. Bedenimizin doğal dinçlik kaynağı olarak arı ürünlerinden propolis, polen, bal ve arı sütünü örnek verebiliriz. Bal, içeriğindeki zengin bileşenler ile besleyici özelliktedir, kanın insülin ve glikoz seviyelerinde görülen artışının aynı miktarda şekerli besine göre daha düşüktür” dedi.



Polenin besleyici bir gıda olduğunu aktaran Yıldırım, içeriğindeki zengin fenolik bileşenleri, aminoasit ve vitaminleri ile günlük enerji ihtiyacının büyük kısmını karşıladığını belirtti.


Yıldırım arı sütü ile ilgili de şunları kaydetti: “Arı sütü; kraliçe arının besin kaynağı olmasıyla kaynaklı besleyici bir gıdadır. Propolis çok güçlü bağışıklık destekleyicisidir, vücudu sağlıklı yapısına kavuşturarak enerjisini arttırır. Ramazan ayında arı ürünleri kullanarak vücut bağışıklığımızı arttırabilir, vücudumuza doğal enerji sağlayarak dinç kalabiliriz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç