Ramazan ayında fırınlara sıkı denetim

Şu ana kadar denetlenen toplam 45 fırından 9’una kurallara uymadıkları gerekçesiyle, rapor tutularak, idari yaptırım uygulandı.

Aldığı önlemlerle vatandaşların temiz gıdalarla beslenmelerini ve sürekli sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışan Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ile birlikte Bayrampaşa’daki ekmek ve simit fırınları ile unlu mamulleri satan iş yerlerini denetleyen ekipler detaylı hijyen kontrolü yaptı. Denetimlerde fırınlarda çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, iş elbiseleri, hamurun yapıldığı tekneler, işçilerin saç sakal kontrolleri, soyunma odaları, hamurların bekletildiği odalar, gıdaların bekletildiği dolaplar, un çuvallarının saklandığı ambarlar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, etiketler, ekmek ve pide gramajları, işyeri açma ruhsatları, tuvaletlerin temizliği ve iş yeri ruhsatları tek tek kontrol edildi.

9 fırına idari yaptırım uygulandı

Şu ana kadar denetlenen toplam 45 fırından 9’una kurallara uymadıkları gerekçesiyle, rapor tutularak, idari yaptırım uygulandı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceği öğrenildi.