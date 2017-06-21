Ramazan ayında restaurantlarda doluluk oranları arttı

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, Ramazan ayının restaurant işletmecileri açısından iyi geçtiğini belirtti.

İstanbul’daki restaurantlarda Ramazan ayı boyunca doluluk yaşandı. Çoğu restaurant sadece iftar ve sahurda hizmet verirken doluluk oranlarında geçen seneye göre artış görüldü. Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, geçtiğimiz seneye göre bu yıl Ramazan ayında işletmelerin yüzde 20 daha dolu olduğunu söyledi. Ramazan ayının işletmeler açısından iyi geçtiğini belirten Bingöl, “Bu Ramazan’da doluluk oranları geçen Ramazan ayına göre kıyas yaptığımızda yüzde 20’den daha fazla bir oran elde ettik. Bu da insanların hayatının artık normale döndüğünü gösteriyor. Ramazan, gerçekten sektörümüz için verimli geçti” dedi.

15 Temmuz’dan sonra yaşanan travmanın sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Bingöl, “Geçen seneki Ramazan’a göre bu Ramazan çok daha iyiyiz. Yani doluluk oranlarımız yüksek, sadece bu sene yağmurlardan biraz sıkıntı yaşadık ama genelde iyi” diye konuştu.

Yemek çekleri bayramdan sonra boykot edilecek

Son dönemde restaurant işletmecilerinin ortak sıkıntısı haline gelen yemek kartlarının mecbur kıldığı komisyon oranlarını eleştiren Bingöl, bu uygulamayı Ramazan Bayramından sonra bir günlüğüne boykot etme kararı aldıklarını söyledi. Bingöl,”TÜRES olarak uzun zamandır mücadele ediyoruz. Bir noktaya kadar geldik. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar ile bir toplantı yaptık, çözüm önerilerimizi sunduk. Şimdi bakanlıktan cevap bekliyoruz. Ticaret odasıyla da birkaç çalışmamız var. Rekabet Kurulu da, dava açtı. İnanıyorum ki Rekabet Kurulu’ndan bir şeyler çıkacak. Çıkmazsa ki biz bu işin takipçisiyiz, TÜRES olarak bayramdan sonra bir günlük sembolik bir boykot kararımız vardı. Bu boykot kararımızı da uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Yemek kartlarının komisyon oranlarını düşürmek zorunda olduğunu belirten Bingöl, “Çünkü biz artık buna dayanamıyoruz. Yani karımızın yüzde 40’ını götürüyor. Bütün dünyada yüzde 2 ile 3 arasında değişiyor bu komisyon oranları. Fakat Türkiye’ye gelince maalesef bu yüzde 10’lara geliyor” dedi.

Komisyonların elde edilen cironun yüzde 10’una denk geldiğini bildiren Bingöl, “Cironun yüzde 10’u yani 100 liralık iş yapıyorum 10 lirasını ona veriyorum. Karın yüzde 40’ını götürüyor. Ben o işten zarar ediyorum. TÜRES üyeleri, ve diğer meslektaşlarımız bun artık dayanır bir halde değil. Bunun bir şekilde düşmesi lazım ve biz bunu da düşürüceğimize inanıyorum. Biz yemeği şimdi veriyoruz 30 gün sonra paramızı alabiliyoruz. Hem 30 gün sonra alıyoruz hem de yüzde 10 komisyon veriyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulama fakat Türkiye’de neden oluyor diyorsanız yıllardır sahipsiz ve ilgisiz olduğu için sektörümüz böyle bir uygulama yapmışlar ama artık buna dur diyoruz” ifadelerini kullandı.