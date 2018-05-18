Vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle On Bir Ayın Sultanı Ramazanı idrak etmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ‘On Bir Ayın Sultanı’ Ramazan ayının manevi atmosferini coşkuyla kutlamak için birbirinden güzel etkinlikler ve sokak iftarları ile Gaziosmanpaşalılara unutulmaz bir ay yaşatıyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi, Müslüman âleminin heyecanla beklediği, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayında vatandaşları gönül sofralarında buluşturdu. Her gün farklı bir mahallede kardeşlik sofralarının kurulacağı ilçede ilk iftar Yenidoğan ve Karlıtepe Mahallelerinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin aynı sofrada buluştuğu sokak iftarı, Kur’an tilavetiyle başladı ve ardından çocuklara özel etkinliklerle devam etti.

İftar programına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

“Ramazan sonuna kadar 100 bin vatandaşımızla aynı sofrada bir araya gelmeyi hedefliyoruz"

Mahalle iftarlarının birlik ve beraberlik açısından önemine değinen Başkan Usta, “Ramazanın bereketi bolluğu huzuru bizi mutlu ediyor. Yaklaşık 3 bin kişiyle her akşam farklı bir mahallemizde gönül sofralarında bir araya geliyoruz. Ramazan sonuna kadar 100 bin vatandaşımızla aynı sofrada iftar yapmayı hedefliyoruz. Biz vatandaşlarımızla iftar yaparken aynı zamanda onların dertleriyle sorunlarıyla talepleriyle hasbihal ediyoruz. Aslında ramazanın her yönüyle bolluğunu bereketini huzurunu buradaki dostlarımızla birlikte yaşama fırsatı buluyoruz. Burada çocuklarımızı da unutmuyoruz. Aileleri oruçlarını açarken onlar da hazırladığımız çeşitli etkinliklerle eğlenme fırsatı buluyor. Aynı zamanda çocukların ramazan kültürünü, ramazan aidiyetini kazanmaları için iftar sofrasında onlarla birlikte iftar yapmayı önemli ve faydalı buluyoruz” dedi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar da unutulmadı. Ramazan’ın ilk günü Gaziosmanpaşa Meydanı’nda gerçekleştirilen Volkan Abi İle Çocuk Şarkıları programında minikler doyasıya eğlendi. Yenidoğan ve Karlıtepe Mahallelerinde kurulan sokak iftarında ise Nasrettin Hoca gösterisi, meddah, Hacivat ve Karagöz gösterileriyle çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Ramazan ayının maneviyatı Gaziosmanpaşa’da dolu dolu yaşanacak

Mahalle iftarlarının yanı sıra Gaziosmanpaşa Meydanı’nda kurulan etkinlik alanı Ramazan boyunca birçok programa ev sahipliği yapacak. Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Necmettin Nursaçan ve İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, Yazar Senai Demirci, Yazar Hayati İnanç ve Sunucu İkbal Gürpınar ile Ramazan sohbet ve söyleşi programları düzenlenecek. Eşref Ziya Terzi, Esat Kabaklı ve Emre Ermiş, ilahi dinletileri ile Ramazan’ın sevincini ve coşkusunu yaşatacak. Çocuklar için ise Geleneksel çocuk eğlenceleri, meddah, Hacivat-Karagöz,ve jonglör gösterileri sergilenecek.