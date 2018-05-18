Ramazan ayının zam şampiyonu tereyağ oldu

Ramazan ayı kampanya verileri açıklandı. Ulusal, yerel, toptan, parfümeri ve indirim kanallarının insert (katalog) ve basılı reklamlarındaki kampanyalardaki verilerine göre; 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 23,60 TL olan 1 kg. tereyağın fiyatı, 2018 Ramazan’da 35,30 TL’ye yükseldi. Tereyağ fiyatında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden beyaz peynir yüzde 21’lik fiyat artış gerçekleştirdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 12,90 TL olan 1 kg. beyaz peynirin fiyatı, 2018 Ramazan’da 15,65 TL’ye yükseldi.

Taze kaşar da yüzde 18’lik fiyat artışıyla Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 13,10 TL olan 700 gr. taze kaşarın fiyatı, 2018 Ramazan’da 15,43 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden yüzde 15’lik fiyat artışıyla Karadeniz dökme çayda gerçekleşti. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 17,70 TL olan 1 kg. Karadeniz dökme çayın fiyatı, 2018 Ramazan’da 20,33 TL’ye yükseldi.

Pastırma fiyatı en çok artan ürünler sıralamasında yüzde 14’lük fiyat artışıyla listeye dahil oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 10,10 TL olan 90 gr. pastırmanın fiyatı, 2018 Ramazan’da 11,53 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden, yüzde 11’lik fiyat artışıyla toz şeker ve küp şeker; listeye fiyatı 5 kg. toz şekerin ortalaması 16,50 TL’den, 18,24 TL’ye yükselerek girdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 3,70 TL olan 1 kg. küp şekerin fiyatı, 2018 Ramazan’da 4,13 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünlerden yüzde 10’luk fiyat artışıyla siyah zeytin girdi. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 13,00 TL olan 1 kg. siyah zeytinin fiyatı, 2018 Ramazan’da 14,32 TL’ye yükseldi.

Un da Ramazan’da fiyatı en çok artan ürünler listesine yüzde 8’lik fiyat artışıyla dahil oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 8,60 TL olan 5 kg. unun fiyatı, 2018 Ramazan’da 9,25 TL’ye yükseldi.

Sucuk fiyatları düşüşe geçti

BrandZone verilerine göre; gıdada en fazla fiyat düşüşü yüzde 21’lik oranla sucukta yaşandı. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 12,70 TL olan 225 gr. sucuğun fiyatı, bu Ramazan’da 9,99 TL’ye düştü. Ramazan’da fiyatı en çok düşen ikinci ürün, yüzde 16’lık oranla kuru fasülye oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 7,80 TL olan 1 kg. kuru fasülyenin fiyatı, bu Ramazan’da 6,52 TL’ye düştü. Ramazan’da fiyatı en çok düşen üçüncü ürün, yüzde 12’lik fiyat düşüşüyle nohut oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 12,30 TL olan 1 kg. nohutun fiyatı, bu Ramazan’da 10,83 TL’ye düştü. Ramazan’da fiyatı en çok düşen dördüncü ürün, yüzde 6’lık fiyat düşüşüyle Ayçiçek yağı oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 29,00 TL olan 5 lt. Ayçiçek yağının fiyatı, bu Ramazan’da 27,25 TL’ye düştü. Ramazan’da fiyatı en çok düşen beşinci ürün, yüzde 5’lik fiyat düşüşüyle margarin oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 4,60 TL olan 500 gr. margarinin fiyatı, bu Ramazan’da 4,38 TL’ye düştü. Ramazan’da fiyatı en çok düşen altıncı ürün, yüzde 3’lük fiyat düşüşüyle bulgur oldu. 2017 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 3,00 TL olan 1 kg. bulgurun fiyatı, bu Ramazan’da 2,90 TL’ye düştü.