Ramazan Bayramı alışverişinin en popüler ürünü tişört oldu

Bayram alışverişi boyunca mağazalarında 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, en çok ilgi gören ürün tişört oldu.

Boyner Ramazan Bayramı alışveriş rakamlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bayram döneminde Boyner’i yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti. 14 Haziran arife gününün satışları, şu ana kadar en yüksek satışa imza atılan 2017 yeni yıl dönemine oranla yüzde 15 artış göstererek yaklaşık 337 bin ürün satıldı. 2017 yılının Ramazan Bayramı arife gününe göre ise satışlarda yüzde 45 artış ile daha çarpıcı bir sonuca ulaşıldı. Bayram alışverişi boyunca mağazalarında 1 milyon 650 binden fazla ürün satıldı.

En popüler ürün tişört oldu

Bu sene Ramazan Bayramı’nın Babalar Günü ile bir araya gelmesinin de etkisiyle, Ramazan Bayramı alışverişinin en popüler ürünü tişört olduğu kaydedildi. Boyner’de bayram için 550 binden fazla tişört satılırken, 167 bini aşkın pantolon, 130 bine yakın gömlek müşterilerle buluştu.