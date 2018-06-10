Ramazan coşkusu Bağcılar’da artarak devam ediyor

İftar sonrası alana gelen vatandaşlar sahura kadar keyifli zaman geçiriyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Orucunu açan ilçe sakinleri, yanlarına eşlerini, çocuklarını, arkadaşlarını alıp etkinliklerin adresi olan Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’na gidiyor.

Etkinlikler, çocuklar için düzenlenen eğlence programıyla başlıyor. Çocuklar kendilerine ayrılan bölümde tiyatro gösterisi ve Hacivat-Karagöz izleyip ödüllü yarışmalara katılıyor. Bu sırada söylenen memleket ezgileri ve aşıkların atışmaları geceye renk katıyor. Yetişkinler de kitap, hediyelik eşya, yöresel yemek ve kıyafet satan reyonları geziyor.

"Şölen havasında geçen etkinlikler sahura kadar devam ediyor"

Teravih namazının ardından ise etkinliklerin ikinci bölümü başlıyor. Tarihten edebiyata, sağlıktan ilahiyata kadar dalında uzman olmuş isimler, konferans vermek için sahneye çıkıyor. Sohbet tadında geçen programda tanınmış kişiler bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşıyor. Vatandaşlar da soru-cevap kısmında söyleşiye katılım sağlıyor.

Panayır yerine dönen alanda Osmanlı macunundan mısıra, dondurmadan kahveye ve pamuk şekerine kadar çeşitli yiyecek ile içecek bulmak da mümkün oluyor. Etkinlik alanındaki hareketlilik sahur saatine kadar devam ediyor. Haftada bir akşam Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen sahur programında ise Bağcılarlılar aynı masada hep beraber sahur yemeği yiyor.

"23 yıldır her anlamda dolu dolu bir ramazan yaşıyoruz"

Bağcılar’da ramazan ayının, anlamına yakışır şekilde yaşandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "23 yıldır Bağcılar’da her anlamda dolu dolu bir Ramazan yaşıyoruz. Rabbime şükürler olsun ki bu heyecanımızı hiç kaybetmedik aksine her geçen yıl artırıyor. İlk günkü coşku son güne kadar devam ediyor. Bağcılarlılar, bu etkinliklerle tanıştılar, kaynaştılar ve bir oldular. İftardan sahura kadar bizleri yalnız bırakmayan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.