Ramazan coşkusu Maltepe’nin sokaklarında yaşanıyor

Kurulan sevgi sofrasında, 3 bin kişi orucunu açtı.

Maltepe’de Ramazan, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Maltepe Belediyesinin Zümrütevler Mahallesi’nde kurduğu sevgi sofrasında, 3 bin kişi dualar eşliğinde orucunu açtı. İnanç turuna katılan Maltepeliler, oruçlarını Maltepe Girişimcilik Mutfağı’nda açarken, Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Kubbealtı salonunda da, Erzincanlılar Derneği iftarı gerçekleştirildi. Erzincanlılar Derneği iftarına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Gökkaya, Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Tuttuğunuz oruçlar Allah katında kabul olsun” diye konuştu.

Zümrütevler’de düzenlenen iftarda, geleneksel Ramazan eğlencesi gerçekleştirildi. Etkinlikte iftar öncesi Kartal Acar İlahi Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi yapıldı. İftar sonrası geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyülediği programda Neşe-i Muhabbet ekibi de orta oyunu performansıyla büyük beğeni topladı. Gecede, vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtıldı.