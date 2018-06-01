Ramazan davuluna ‘LGS’ molası

Öğrencilerin sınav gecelerinde uykularının bölünmemesi, olumsuzluk yaşamamaları için cuma gecesi Ramazan davulcuları çalışmayacak.

Hayatlarının dönüm noktası olan LGS sınavına girecek adayların gürültü ve stresten uzak bir ortamda dinlenebilmeleri ve motivasyonlarının düşmemesi için ramazan davulcularından Cuma gecesi çalışmamaları istendi.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de sınava girecek bütün öğrencilere başarılar dileyerek, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sınav gecelerinde uykularının bölünmemesi, olumsuzluk yaşamamaları için cuma ve cumartesi geceleri Ramazan davulcularımız çalışmayacak. Bizi bu konuda destekleyen ve anlayış gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.