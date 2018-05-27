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27 Mayıs 2018 11:40

Ramazan etkinlikleri BMKM’de başladı

Avcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı etkinlikleri başladı.

Ramazan etkinlikleri BMKM’de başladı

27 Mayıs 2018 11:40

Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesinde izleyicilerle buluştu. 10 Hazirana kadar devam edecek olan etkinliklere katılım ücretsiz olacak.


Avcılar Belediyesi 26 Mayıs Cumartesi akşamı Avcılarlı vatandaşları Fasıl ve İstanbul Şarkılarıyla buluşturdu. Yüzlerce Avcılarlının katıldığı konserde, Fasıl eşliğinde birbirinden güzel şarkılarla izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Konser sonu sevilen gruba hediyeler takdim edildi.


26 Mayıs Cumartesi günü başlayan konserler, Ramazan ayı boyunca Cumartesi ve Pazar günleri her akşam devam edecek. 27 Mayıs Pazar Ramazan Sahne Gösterileri, 2 Haziran Cumartesi Bir Ramazan Akşamı Masalı, 3 Haziran Pazar Ramazan Sahne Gösterileri, 9 Haziran Cumartesi Abdi’nin Dümenleri ve son olarak 10 Haziran Pazar Çığlık Ramazan Etkinliği. Gösteriler akşam saat 22:00’da başlayacak.




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